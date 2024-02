Bahréin: Verstappen 1º, quién brilla, quién flaquea

Siempre me sorprende lo estables que son los nuevos coches de Fórmula 1. En el pasado, las pruebas de invierno tenían que interrumpirse a menudo porque los bólidos se paraban a diestro y siniestro y las piezas se rompían en hileras. Hoy no es así. En la primera mañana de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin, pasaron tres horas y media antes de que ondearan las banderas amarillas, pero la prueba no tuvo que cancelarse: Alex Albon dejó a un lado su Williams, que olía a avería de motor.

Albon ya tenía problemas de antemano: un freno delantero humeante, luego el alerón trasero ajustable no funcionaba correctamente (el DRS, sistema de reducción de la resistencia aerodinámica), y el tailandés-británico se salió de la pista, provocando el desprendimiento de algunos deflectores de aire de la parte trasera de su coche.

Además, casi se produce una colisión entre Albon y el piloto alpino Esteban Ocon en la curva 10, tras un malentendido entre el londinense y el francés.

George Russell fue el primer piloto en salir a pista, pero entonces se apagó la persiana de Mercedes: Un problema con la parte híbrida de su motor. Algo muy molesto para el inglés, ya que la preparación de pretemporada de cada piloto titular consiste en sólo un día y medio.

Después de dos horas y media, Red Bull Racing se tomó un descanso más largo para reconstruir la suspensión delantera y trasera del RB20. En ese momento, el coche de carreras Haas de Kevin Magnussen llevaba una buena hora en boxes debido a problemas con el suministro de gasolina.



¿Qué se puede determinar en términos de competitividad?



El campeón del mundo de coches deportivos Anthony Davidson (44), experto de Sky GP y sim piloto de Mercedes-Benz, se encontraba junto a la pista. El inglés notó: "El nuevo coche de Max Verstappen parecía muy lento, ya que Max Verstappen obviamente siempre condujo con mucha gasolina a bordo".



"El nuevo Aston Martin de Fernando Alonso es el que más me impresiona en este momento. El coche es muy estable en las frenadas, gira con nitidez y parece tener una parte trasera muy estable."



Como suele ocurrir, los detalles más interesantes de la Fórmula 1 se ocultan a la vista. Davidson lo sabe: "Alrededor del 70% de la carga aerodinámica de un coche de ala moderna la genera el suelo, y esa es una parte que rara vez se ve. Todo el mundo habla siempre de la forma de los sidepods, pero lo que realmente importa es la eficacia del suelo".



Otra pequeña comparación de tiempos: el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bahréin de hace casi un año fue de 1:32.758 minutos, marcado por el mexicano Sergio Pérez en el Red Bull Racing RB19. Verstappen ya lo ha batido tras sólo una mañana de pruebas. Sin embargo, el holandés se salió brevemente de la pista en la curva 4. En el fin de semana de GP, esta vuelta habría sido anulada.





Prueba de Bahréin del 21 de febrero, clasificación después de 4 horas

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.548 min (66 vueltas)

2º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

3º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

4º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (56)

5º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

6º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:33.230 (47)

7º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (67)

8º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

9º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

10º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)