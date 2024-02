Bahreïn : Verstappen 1er, qui brille, qui faiblit

La première matinée d'essais sur le circuit international de Bahreïn est terminée. Nous vous disons qui brille déjà lors des essais hivernaux de Formule 1 et pourquoi ; et nous vous parlons de quelques soucis.

Je suis toujours étonné de la résistance des nouvelles voitures de Formule 1. Autrefois, les essais hivernaux devaient souvent être interrompus parce que les voitures de course s'arrêtaient à gauche et à droite et que des pièces cassaient à tour de bras. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Lors de la première matinée d'essais sur le circuit international de Bahreïn, il a fallu attendre trois heures et demie avant que les drapeaux jaunes ne s'agitent, mais il n'a pas fallu interrompre les essais : Alex Albon a mis sa Williams sur le côté, ce qui sentait la panne de moteur.

Albon avait déjà eu des soucis auparavant : un frein avant qui fumait, puis l'aileron arrière réglable (le DRS, drag reduction system) qui ne fonctionnait pas correctement, de plus le thaïlandais a cahoté à côté de la piste, ce qui a provoqué le départ de quelques éléments de guidage d'air à l'arrière de sa voiture.

De plus, une collision a failli se produire entre Albon et le pilote Alpine Esteban Ocon, au virage 10, suite à un malentendu entre le Londonien et le Français.

George Russell était certes le premier pilote en piste, mais le rideau s'est ensuite baissé chez Mercedes : Problème avec la partie hybride de son moteur. C'est très ennuyeux pour l'Anglais - car la préparation de la saison ne consiste qu'en une journée et demie pour chaque pilote titulaire.

Après deux heures et demie, Red Bull Racing a fait une longue pause, des modifications ont été apportées aux suspensions avant et arrière de la RB20. A ce moment-là, la Haas de Kevin Magnussen était restée une bonne heure dans le box, en raison de problèmes d'alimentation en carburant.



Que peut-on déjà constater en matière de compétitivité ?



Le champion du monde des voitures de sport Anthony Davidson (44 ans), expert Sky-GP et pilote sim de Mercedes-Benz, se trouvait le long du circuit. L'Anglais a été frappé par le fait que "la nouvelle voiture de Max Verstappen semblait très lente, Max Verstappen ayant manifestement toujours roulé avec beaucoup d'essence à bord".



"Ce qui m'impressionne le plus actuellement, c'est la nouvelle Aston Martin de Fernando Alonso. La voiture est très stable sur les freins, elle braque de manière très nette et semble avoir un arrière très stable".



Les détails les plus intéressants en Formule 1 se trouvent, comme souvent, dans l'ombre. Davidson le sait : "Environ 70 pour cent de l'appui d'une voiture à ailes moderne est construit par le sol, et c'est une partie que l'on voit rarement. Tout le monde parle toujours de la forme des caissons latéraux, mais ce qui compte, c'est l'efficacité du travail du sol".



Encore une petite comparaison des temps au tour : le meilleur temps de la première séance d'essais libres du GP de Bahreïn, il y a tout juste un an, était de 1:32,758 min, réalisé par le Mexicain Sergio Pérez dans la Red Bull Racing RB19. Verstappen a déjà battu ce record après seulement une matinée d'essais. Mais le Néerlandais est sorti brièvement de la piste au virage 4. Lors du week-end du GP, ce tour lui aurait été retiré.





Test de Bahreïn du 21 février, situation après 4 heures de course

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32,548 min (66 tours)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

4. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (56)

5. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

6. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:33,230 (47)

7. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (67)

8. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

9. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)