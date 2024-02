Bahrain: Verstappen 1°, chi brilla, chi si indebolisce

Mi stupisce sempre la stabilità delle nuove auto di Formula 1. In passato, i test invernali venivano spesso interrotti perché le auto da corsa si fermavano a destra e a manca e i pezzi si rompevano. In passato, i test invernali dovevano spesso essere interrotti perché i bolidi si fermavano a destra e a manca e i pezzi si rompevano in fila. Oggi non è più così. Nella prima mattinata di test al Bahrain International Circuit, ci sono volute tre ore e mezza prima che sventolassero le bandiere gialle, ma non è stato necessario annullare il test: Alex Albon ha messo da parte la sua Williams, che puzzava di danni al motore.

Albon aveva già avuto problemi in precedenza: un freno anteriore fumante, poi l'ala posteriore regolabile non funzionava correttamente (il DRS, sistema di riduzione della resistenza aerodinamica), e il thailandese-britannico è uscito di pista, causando il distacco di alcuni deflettori d'aria nella parte posteriore della sua vettura.

Inoltre, c'è stata quasi una collisione tra Albon e il pilota alpino Esteban Ocon alla curva 10, dopo un'incomprensione tra il londinese e il francese.

George Russell è stato il primo pilota a scendere in pista, ma poi la saracinesca della Mercedes si è abbassata: Un problema alla parte ibrida del suo motore. Questo è molto fastidioso per l'inglese - perché la preparazione pre-stagionale per ogni pilota regolare consiste in un solo giorno e mezzo.

Dopo due ore e mezza, la Red Bull Racing ha fatto una pausa più lunga per ricostruire le sospensioni anteriori e posteriori della RB20. A questo punto, la Haas di Kevin Magnussen è rimasta ai box per un'ora abbondante a causa di problemi con il rifornimento di benzina.



Cosa si può dire in termini di competitività?



Il campione del mondo di auto sportive Anthony Davidson (44), esperto di Sky GP e pilota di simulazione per Mercedes-Benz, si trovava a fianco della pista. L'inglese ha notato: "La nuova auto di Max Verstappen sembrava molto fiacca, dato che Max Verstappen ovviamente ha sempre guidato con molta benzina a bordo".



"La nuova Aston Martin di Fernando Alonso mi fa la più grande impressione al momento. L'auto è molto stabile in frenata, gira in modo preciso e sembra avere un retrotreno molto stabile".



Come spesso accade, i dettagli più interessanti della Formula 1 sono nascosti alla vista. Davidson lo sa: "Circa il 70% della deportanza di una moderna vettura ad ala è generata dal pavimento, e questa è una parte che si vede raramente. Tutti parlano sempre della forma dei sidepods, ma ciò che conta davvero è l'efficienza del pavimento".



Un altro piccolo confronto tra i tempi sul giro: il miglior tempo nella prima sessione di prove libere per il GP del Bahrain, quasi un anno fa, è stato di 1:32.758 minuti, realizzato dal messicano Sergio Pérez con la Red Bull Racing RB19. Verstappen ha già battuto questo tempo dopo una sola mattinata di prove. Tuttavia, l'olandese è uscito brevemente di pista alla curva 4. Nel weekend del GP, questo giro sarebbe stato annullato.





Test in Bahrain 21 febbraio, classifica dopo 4 ore

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.548 min (66 giri)

2° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

4° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (56)

5° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

6° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:33.230 (47)

7° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (67)

8° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

9° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

10° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)