Bahrain: Verstappen em primeiro, quem brilha, quem enfraquece

Fico sempre espantado com a estabilidade dos novos carros de Fórmula 1. No passado, os testes de inverno tinham muitas vezes de ser interrompidos porque os carros de corrida paravam a torto e a direito e as peças partiam-se em filas. Hoje não é assim. Na primeira manhã de testes no Circuito Internacional do Bahrein, foram precisas três horas e meia para que as bandeiras amarelas se agitassem, mas o teste não teve de ser cancelado: Alex Albon pôs o seu Williams de lado, que cheirava a danos no motor.

Albon já tinha problemas de antemão: um travão dianteiro a deitar fumo, depois a asa traseira ajustável não funcionava corretamente (o DRS, sistema de redução de resistência), e o tailandês-britânico saiu da pista, fazendo com que alguns deflectores de ar na traseira do seu carro se soltassem.

Além disso, quase houve uma colisão entre Albon e o piloto alpino Esteban Ocon na curva 10, após um mal-entendido entre o londrino e o francês.

George Russell foi o primeiro piloto a entrar em pista, mas depois o obturador foi abaixo na Mercedes: Um problema com a parte híbrida do seu motor. Isto é muito aborrecido para o inglês - porque a preparação de pré-época para cada piloto regular consiste em apenas um dia e meio.

Após duas horas e meia, a Red Bull Racing fez uma pausa mais longa para reconstruir as suspensões dianteira e traseira do RB20. Nesta altura, o carro de corrida Haas de Kevin Magnussen já estava nas boxes há uma boa hora devido a problemas com o abastecimento de gasolina.



O que é que se pode determinar em termos de competitividade?



O campeão do mundo de carros desportivos Anthony Davidson (44), especialista da Sky GP e piloto simulado da Mercedes-Benz, estava ao lado da pista de corrida. O inglês observou: "O novo carro de Max Verstappen parecia muito lento, uma vez que Max Verstappen obviamente sempre conduziu com muita gasolina a bordo".



"O novo Aston Martin de Fernando Alonso é o que mais me impressiona neste momento. O carro é muito estável nos travões, faz curvas com rapidez e parece ter uma traseira muito estável."



Como é frequentemente o caso, os detalhes mais interessantes na Fórmula 1 estão escondidos. Davidson sabe: "Cerca de 70 por cento da força descendente de um carro moderno é gerada pelo piso, e essa é uma parte que raramente é vista. Toda a gente fala sempre da forma dos sidepods, mas o que realmente importa é a eficiência com que o piso funciona."



Outra pequena comparação de tempo de volta: o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o GP do Bahrein há quase um ano foi de 1:32,758 minutos, estabelecido pelo mexicano Sergio Pérez no RB19 da Red Bull Racing. Verstappen já bateu esse tempo depois de apenas uma manhã de testes. No entanto, o holandês saiu brevemente da pista na curva 4. No fim de semana do GP, esta volta teria sido cancelada.





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro, classificação após 4 horas

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.548 min (66 voltas)

2º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

3º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

4º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (56)

5º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

6º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:33.230 (47)

7º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (67)

8º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

9º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

10º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)