Nico Hülkenberg: "Aún no estoy de mal humor en Haas

Nico Hülkenberg estaba de buen humor en la primera rueda de prensa oficial de la nueva temporada. El miércoles, al inicio de los test oficiales en Bahréin, aún no se había subido al coche en el momento de la rueda de prensa.

"Bueno, el ánimo siempre es bueno al principio de una temporada, todavía no hay días malos", bromeó el alemán: "Por supuesto, queremos recuperarnos un poco del año pasado y hacerlo mejor, sobre todo los domingos. Como todos, hemos hecho algunos cambios, hemos mejorado algunas cosas en el coche, esperemos".

Le toca ponerse a los mandos del nuevo Haas de Kevin Magnussen tras el descanso de la tarde, "y obviamente estoy deseando ver qué me encuentro", dijo Hülkenberg.

¿Cuál es la primera impresión con el nuevo director del equipo, Ayao Komatsu? "Es una figura muy familiar para el equipo. Lleva ahí desde el primer día, todo el mundo le conoce. Ha hecho algunos cambios, ha reorganizado algunas cosas en el departamento técnico. Será interesante ver cómo va. Soy optimista y creo que también podemos mejorar en el aspecto técnico con algunos de los cambios que va a hacer. Obviamente, depende de nosotros hacer un trabajo mejor que el del año pasado".

Además de la temporada "normal", también hay una "silly season" especial debido a los numerosos contratos que expiran. Hülkenberg no se inmuta por ello, a pesar de ser uno de aquellos cuyo contrato llega a su fin.

"No es ningún secreto que muchos contratos expiran. Es un proceso natural. Miras dónde estás, cómo rindes. Tenemos experiencia, no es la primera vez que pasamos por esto. Me tomo las cosas con calma y veré qué oportunidades surgen o no", dice Hülkenberg.