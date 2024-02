Nico Hülkenberg : pas encore de mauvaise humeur chez Haas

Nico Hülkenberg était de bonne humeur lors de la première conférence de presse officielle de la nouvelle saison. Mercredi, pour le début des essais officiels à Bahreïn, il n'était pas encore dans la voiture au moment de la conférence de presse.

"Eh bien, l'ambiance est toujours bonne en début de saison, il n'y a pas encore de mauvais jours", a plaisanté l'Allemand : "Bien sûr, nous voulons nous remettre un peu de l'année dernière et faire mieux, surtout les dimanches. Comme tout le monde, nous avons fait des changements, amélioré certaines choses sur la voiture, espérons-le".

Après la pause de l'après-midi, il prendra le volant de la nouvelle Haas de Kevin Magnussen, "et je suis évidemment impatient de voir ce que je vais trouver", a déclaré Hülkenberg.

Quelle est sa première impression sous la direction du nouveau chef d'équipe Ayao Komatsu ? "C'est une figure très connue pour l'équipe. Il est là depuis le premier jour, tout le monde le connaît. Il a fait quelques changements, il a restructuré certaines choses dans le département technique. Il sera intéressant de voir comment cela se passe. Je suis optimiste et je pense que nous pourrons nous améliorer sur le plan technique grâce à certains changements qu'il va apporter. C'est bien sûr à nous de faire un meilleur travail que l'année dernière".

En plus de la saison "normale", une "silly season" spéciale est également prévue compte tenu des nombreux contrats qui arrivent à échéance. Hülkenberg ne se laisse pas déstabiliser par cela, même s'il fait partie de ceux dont le contrat arrive à échéance.

"Ce n'est pas un secret que de nombreux contrats arrivent à échéance. C'est un processus naturel. On regarde où l'on en est, comment on se comporte. Nous sommes expérimentés, ce n'est pas la première fois que nous traversons cette épreuve. J'aborde cela de manière détendue et je verrai quelles opportunités se présenteront ou non", a déclaré Hülkenberg.