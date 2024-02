Nico Hülkenberg: non ancora di cattivo umore alla Haas

Prima apparizione per Nico Hülkenberg ai test in Bahrain. Il tedesco è rilassato, nonostante la stagione stupida, e rivela che il nuovo team principal ha già cambiato le cose.

Nico Hülkenberg era di buon umore alla prima conferenza stampa ufficiale della nuova stagione. Mercoledì, all'inizio dei test drive ufficiali in Bahrain, non era ancora in macchina al momento della conferenza stampa.

"Beh, l'umore è sempre buono all'inizio di una stagione, non ci sono ancora giorni negativi", ha scherzato il tedesco: "Naturalmente, vogliamo recuperare un po' rispetto all'anno scorso e fare meglio, soprattutto la domenica. Come tutti gli altri, abbiamo fatto dei cambiamenti, migliorato alcune cose sulla macchina, speriamo".

Dopo la pausa del pomeriggio, toccherà a lui prendere in mano la nuova Haas da Kevin Magnussen, "e ovviamente non vedo l'ora di vedere cosa trovo", ha detto Hülkenberg.

Qual è la prima impressione del nuovo team principal Ayao Komatsu? "È una figura molto familiare per la squadra. È lì dal primo giorno, tutti lo conoscono. Ha apportato alcuni cambiamenti, riorganizzando alcune cose nel reparto tecnico. Sarà interessante vedere come andrà. Sono ottimista sul fatto che potremo migliorare anche dal punto di vista tecnico con alcuni dei cambiamenti che apporterà. Ovviamente sta a noi fare un lavoro migliore dell'anno scorso".

Oltre alla stagione "normale", c'è anche una speciale "stagione stupida" dovuta ai numerosi contratti in scadenza. Hülkenberg non è preoccupato da questo, anche se è uno di quelli il cui contratto sta per scadere.

"Non è un segreto che molti contratti scadano. È un processo naturale. Si guarda a dove si è, a come si lavora. Abbiamo esperienza, non è la prima volta che ci capita. Sto adottando un approccio rilassato e vedrò quali opportunità si presenteranno o meno", ha dichiarato Hülkenberg.