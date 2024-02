Nico Hülkenberg: Ainda não está de mau humor na Haas

Primeira aparição de Nico Hülkenberg nos testes no Bahrain. O alemão está descontraído apesar da silly season e revela que o novo diretor de equipa já mudou as coisas.

Nico Hülkenberg estava de bom humor na primeira conferência de imprensa oficial da nova temporada. Na quarta-feira, no início dos testes oficiais no Bahrain, ainda não estava no carro à hora da conferência de imprensa.

"Bem, a disposição é sempre boa no início de uma época, ainda não há dias maus", brincou o alemão: "Claro que queremos recuperar um pouco do ano passado e fazer melhor, especialmente aos domingos. Como toda a gente, fizemos algumas alterações, melhorámos algumas coisas no carro, esperemos."

É a sua vez de assumir o comando do novo Haas de Kevin Magnussen após a pausa da tarde, "e estou obviamente ansioso por ver o que encontro", disse Hülkenberg.

Qual é a primeira impressão do novo chefe de equipa Ayao Komatsu? "É uma figura muito familiar para a equipa. Está lá desde o primeiro dia, toda a gente o conhece. Fez algumas alterações, reorganizou algumas coisas no departamento técnico. Vai ser interessante ver como correm as coisas. Estou otimista quanto à possibilidade de melhorarmos também a nível técnico com algumas das alterações que ele vai fazer. Obviamente, cabe-nos a nós fazer um trabalho melhor do que no ano passado".

Para além da época "normal", há também uma "silly season" especial devido aos numerosos contratos que expiram. Hülkenberg não se deixa perturbar por isso, apesar de ser um dos que têm o contrato a terminar.

"Não é segredo que muitos contratos terminam. É um processo natural. Olhamos para onde estamos, para o nosso desempenho. Temos experiência, não é a primeira vez que passamos por isto. Estou a adotar uma abordagem descontraída e vou ver que oportunidades surgem ou não", diz Hülkenberg