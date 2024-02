Mercedes sur la piste : Wolff trouve cela encourageant

Toto Wolff est confiant. Du moins, il dégage un certain optimisme, même si les essais d'ouverture à Bahreïn n'ont évidemment pas encore permis de tirer beaucoup d'enseignements.

"Nous avons eu une journée de tournage hier et quelques essais aéro ce matin, au cours desquels aucun temps au tour pertinent n'a été réalisé. Mais jusqu'à présent, le feedback des pilotes était : "Oui, c'est quelque chose avec lequel nous pouvons commencer à travailler, et c'est encourageant", a déclaré le directeur de l'équipe Mercedes.

De plus, l'ambiance sur place est généralement positive. "La priorité pour cette saison était d'avoir une plate-forme stable à partir de laquelle nous pourrions progresser, et nous verrons si nous l'avons", a déclaré Wolff.

Le passage annoncé de Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de la saison 2025 a maintenant permis à Mercedes de se calmer un peu. Une fois la poussière retombée, il y a "une nouvelle dynamique", comme le constate Wolff :

L'Autrichien : "C'est tout à fait correct sur le plan humain, et sur le plan professionnel aussi, nous avons encore toute une saison devant nous, nous voulons avoir la voiture la plus compétitive, les deux pilotes doivent avoir la possibilité d'obtenir les meilleurs résultats possibles, et à quel point ce serait génial de terminer cette année avec Lewis sur un point culminant ? Nous avons vécu des moments merveilleux et nous avons encore dix mois devant nous, pendant lesquels nous allons tout donner".

Wolff estime que les Flèches d'argent sont bien préparées pour une longue saison. Outre la dynamique, le moral est intact, a-t-il souligné.

"Nous avons travaillé de manière formidable. Nous avons passé beaucoup de temps à faire de l'introspection et à réfléchir à ce que nous pourrions améliorer. Ce que nous avons vu, c'est une organisation qui a vraiment le vent en poupe et qui brûle de se battre et de développer une voiture plus rapide, tout en restant fidèle à notre façon de penser et à nos valeurs. C'est quelque chose que nous voulons réaliser cette année, et cela a peut-être été un peu difficile au début de savoir comment nous allions y arriver pour le reste de la saison, mais maintenant tout est en place et nous nous concentrons uniquement sur le moment présent".

Test de Bahreïn 21 février, situation après 4 heures

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32,548 min (66 tours)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

4. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (56)

5. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

6. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:33,230 (47)

7. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (67)

8. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

9. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

10. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)