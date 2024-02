Mercedes na pista: Wolff considera este facto encorajador

A Mercedes quer voltar a lutar pelo título em 2024 com o W15. Toto Wolff explica o que considera encorajador e qual é o estado de espírito nas Flechas de Prata após as semanas agitadas.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Toto Wolff está confiante. Pelo menos, irradia um certo otimismo, apesar de os testes realizados no Bahrein no início da época ainda não terem dado muitos resultados.

"Tivemos um dia de filmagens ontem e alguns testes aerodinâmicos esta manhã, durante os quais não foram obtidos tempos de volta relevantes. Mas, até agora, o feedback dos pilotos tem sido: sim, isto é algo com que podemos começar a trabalhar, e isso é encorajador", disse o chefe da equipa Mercedes.

Para além disso, o ambiente no local é geralmente positivo. "O objetivo para esta época era ter uma plataforma estável a partir da qual nos pudéssemos desenvolver, e vamos ver se temos isso", disse Wolff.

A Mercedes já pôde deixar passar um pouco a anunciada mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari a partir da temporada de 2025. Agora que a poeira baixou, há "uma nova dinâmica", como observa Wolff:

O austríaco: "Está tudo bem a nível humano, mas também a nível profissional, ainda temos uma temporada inteira pela frente, queremos ter o carro mais competitivo, ambos os pilotos devem ter a oportunidade de alcançar os melhores resultados possíveis, e não seria ótimo terminar este ano em alta com o Lewis? Tivemos momentos maravilhosos e ainda temos dez meses pela frente onde vamos dar o nosso melhor".

Wolff acredita que os Silver Arrows estão bem preparados para uma longa época. Para além da dinâmica, o moral também está intacto, sublinhou.

"Fizemos um ótimo trabalho. Passámos muito tempo a analisar-nos e a pensar no que podemos fazer melhor. O que vimos foi uma organização que está realmente entusiasmada e interessada em lutar e desenvolver um carro mais rápido, mantendo a nossa mentalidade e valores. É algo que queremos alcançar este ano e, no início, pode ter sido um pouco difícil gerir isso durante o resto da época, mas agora tudo está resolvido e estamos apenas a concentrar-nos no momento."

Teste do Bahrein, 21 de fevereiro, classificação após 4 horas

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.548 min (66 voltas)

2º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

3º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

4º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (56)

5º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

6º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:33.230 (47)

7º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (67)

8º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

9º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

10º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)