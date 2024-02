Christian Klien (ServusTV): Así será la temporada de GP de 2024

Hace más de 13 años que el austriaco Christian Klien no pilota en una carrera de Fórmula 1. Desde Abu Dhabi 2010, los aficionados austriacos esperan un piloto titular en la máxima categoría. Charlie Wurz, hijo del ex piloto de GP Alex Wurz, es un posible y actualmente el único aspirante.

En una entrevista con SPEEDWEEK.com, Klien (que ahora tiene 41 años), que cubrirá doce carreras como experto en GP para ServusTV 2024 junto con Andrea Schlager, dice lo que piensa del posible piloto de Fórmula 3 Wurz Jr. y cómo valora el equilibrio de poder en la Fórmula 1 antes del comienzo en Bahréin el 2 de marzo.

Klien, de Vorarlberg, opina: "Los equipos se están acercando aún más. Probablemente ya no habrá el tipo de dominio que Verstappen y Red Bull Racing disfrutaron el año pasado". Max Verstappen dijo que podría defender con éxito el título incluso con diez victorias".



El traspaso de Hamilton a Ferrari en 2025 también sorprendió a Klien: "La amistad entre el jefe del equipo, Toto Wolff, y Lewis puede haber sufrido una ruptura porque a Toto se le presentó un hecho consumado. Por otro lado, los dos tienen tan buena relación que Toto acepta los hechos".



"No creo que el próximo cambio cause grandes problemas durante la temporada. Los dos han conseguido tanto juntos que no debería haber mala sangre. Siempre que un piloto cambia, llega un momento en el que ya no está involucrado en futuros desarrollos, eso es normal. La cuestión para mí es si Lewis se llevará a gente importante de Mercedes con él a Ferrari. En cualquier caso, el anuncio anticipado del cambio fue inusual".



En cuanto a la sucesión, Klien espera un enfoque prudente: "Mercedes no decidirá inmediatamente un sucesor. Se tomarán su tiempo para ver cómo se desarrolla el gran talento de Kimi Antonelli, pero no puedo imaginar que el joven de 17 años esté en la carrera ya en 2025. Me imagino más bien a Fernando Alonso como solución provisional hasta que Antonelli esté listo para la Fórmula 1".



Klien piensa en la situación de Carlos Sainz, que perderá su asiento en Ferrari por culpa de Hamilton: "Carlos es un piloto muy bueno, explorará sus opciones. Seguro que tendrá buenas ofertas".



Fernando Alonso (42 años) dijo recientemente que podría pilotar en Fórmula 1 hasta los 48 o quizás hasta los 50 años. Klien cree que esto es totalmente posible: "Probablemente sea como dice Fernando. Alonso está muy motivado y en plena forma física. Se puede entrenar para el enorme esfuerzo de las fuerzas centrífugas. La actitud mental tiene que ser la correcta, entonces conducir a esta edad a un alto nivel es ciertamente posible".



¿Y qué hay de la próxima generación de pilotos austriacos de Fórmula 1? El 49 veces participante en un GP, Christian Klien, continúa: "Charlie Wurz afronta un año decisivo en la Fórmula 3, ahora está en el punto de mira de la Fórmula 1. Tiene un excelente entrenador en su padre Alex. Si demuestra su valía en la Fórmula 3, el paso lógico es la Fórmula 2, y luego debería encontrar un lugar en el programa junior de un equipo de F1. Pero el rendimiento tiene que ser el adecuado para ello. Llegar a la Fórmula 1 sólo con dinero no funcionará para Wurz, y Alex desde luego tampoco quiere eso".



En cuanto a la nueva dirección de Racing Bulls (ex-AlphaTauri), con su compatriota de Vorarlberg Peter Bayer como director general en combinación con el director del equipo Laurent Mekies, Klien afirma: "Se trata de un dúo directivo que puede llevar a Racing Bulls de nuevo al éxito. El hecho de que muchos departamentos técnicos tengan ahora su sede en Inglaterra, cerca de la escudería hermana, es una ventaja, porque muchos ingenieros de alto nivel trabajan en Inglaterra y no quieren trasladarse a Italia. Franz Tost, que lleva muchos años al frente del equipo, ya había marcado el camino a seguir. El equipo progresará sin duda".



Por último, Klien señala: "El mejor coche por sí solo no es garantía. El piloto también debe ser capaz de controlarlo. Lo que fue tan fácil para Max Verstappen en 2023 fue a menudo complicado para Sergio Pérez. Así que la combinación tiene que funcionar".



ServusTV volverá a compartir con ORF las retransmisiones en directo de la temporada récord de Fórmula 1 de 2024, con 24 carreras. Cuando ORF emita, Klien estará en el estudio de Salzburgo como comentarista del programa ReLive de Servus TV, donde todo el equipo permanecerá sin cambios con el presentador Andreas Gröbl y los otros expertos Mathias Lauda, Philipp Eng y el técnico de Vorarlberg Philipp Brändle.