Christian Klien (ServusTV) : Voici ce que sera la saison GP 2024

Cela fait plus de 13 ans qu'un Autrichien, Christian Klien, n'a pas couru en Formule 1. Depuis Abu Dhabi 2010, les fans autrichiens attendent un pilote titulaire dans la catégorie supérieure. Le seul candidat possible est Charlie Wurz, le fils de l'ancien pilote de GP Alex Wurz.

Dans un entretien avec SPEEDWEEK.com, Klien (aujourd'hui âgé de 41 ans), qui sera expert en GP avec Andrea Schlager pour ServusTV en 2024 lors de douze courses, explique ce qu'il pense du futur pilote de Formule 3 Wurz jun. et comment il évalue le rapport de force en Formule 1 avant le départ à Bahreïn le 2 mars.

Klien, originaire du Voralberg, pense que "les équipes se rapprochent encore plus les unes des autres. Une domination comme celle de l'année dernière par Verstappen et Red Bull Racing ne se produira probablement plus de cette manière. Max Verstappen a en effet déclaré qu'il pourrait défendre le titre avec succès même avec dix victoires".



Le transfert de Hamilton chez Ferrari en 2025 a également surpris Klien : "L'amitié entre le chef d'équipe Toto Wolff et Lewis a peut-être subi une rupture parce que Toto a été mis devant le fait accompli. D'un autre côté, les deux ont une si bonne relation que Toto accepte les faits".



"Je ne pense pas que le changement à venir posera de gros problèmes au cours de la saison. Les deux ont accompli tant de choses ensemble qu'il ne devrait pas y avoir de malaise. A chaque changement de pilote, à un moment donné, le pilote n'est plus impliqué dans les développements futurs, c'est normal. La question pour moi est de savoir si Lewis va emmener des personnes importantes de Mercedes chez Ferrari. Ce qui est inhabituel en tout cas, c'est le moment précoce où le changement a été annoncé".



En ce qui concerne la succession, Klien s'attend à une procédure réfléchie : "Mercedes ne s'engagera pas immédiatement sur un successeur. On regardera tranquillement comment le grand talent Kimi Antonelli évolue, mais je ne peux pas m'imaginer que le jeune homme, aujourd'hui âgé de 17 ans seulement, puisse être mis à contribution dès 2025. Je peux plutôt m'imaginer Fernando Alonso comme solution transitoire jusqu'à ce qu'Antonelli soit prêt pour la Formule 1".



Concernant la situation de Carlos Sainz, qui va perdre sa place chez Ferrari à cause de Hamilton, Klien pense : "Carlos est un très bon pilote, il va explorer ses possibilités. Il aura certainement de bonnes offres".



Fernando Alonso (42 ans) a récemment déclaré qu'il pourrait courir en Formule 1 jusqu'à 48 ou peut-être 50 ans. Klien estime que c'est tout à fait possible : "C'est probablement comme le dit Fernando. Alonso est très motivé et en pleine forme physique. Tu peux t'entraîner à la force centrifuge. L'attitude mentale doit être adaptée, alors une conduite à haut niveau à cet âge est certainement possible".



Et qu'en est-il maintenant de la relève autrichienne en Formule 1 ? Christian Klien, qui a participé 49 fois à des GP, poursuit : "Pour Charlie Wurz, une année décisive en Formule 3 s'annonce, il est désormais dans le champ de vision de la Formule 1. Avec son père Alex, il a un excellent coach. S'il fait ses preuves en Formule 3, l'étape logique sera la Formule 2, et il devrait alors trouver sa place dans un programme de relève d'une équipe de F1. Mais pour cela, les performances doivent être au rendez-vous. Arriver en Formule 1 uniquement avec de l'argent, ce n'est pas possible pour Wurz, et ce n'est certainement pas non plus ce que veut Alex".



Concernant la nouvelle direction des Racing Bulls (ex-AlphaTauri) avec son compatriote du Vorarlberg Peter Bayer en tant que CEO en combinaison avec le chef d'équipe Laurent Mekies, Klien estime : "C'est un duo de direction qui peut à nouveau mener les Racing Bulls au succès. Le fait que de nombreux départements techniques soient désormais installés en Angleterre, à proximité de l'équipe sœur, est un avantage, car de nombreux ingénieurs de haut niveau sont basés en Angleterre et ne veulent pas déménager en Italie. Franz Tost, le chef du team depuis de nombreuses années, avait déjà posé des jalons importants à cet égard. L'équipe va certainement progresser".



Enfin, Klien fait remarquer : "La meilleure voiture à elle seule n'est pas une garantie. Le pilote doit aussi pouvoir la maîtriser. Ce qui était si facile pour Max Verstappen en 2023 était souvent compliqué pour Sergio Pérez. Il faut donc que la combinaison fonctionne".



ServusTV partage à nouveau avec ORF les retransmissions en direct de la saison record de Formule 1 2024 avec 24 courses. Lorsque l'ORF retransmet, Klien est engagé dans le studio de Salzbourg comme commentateur pour l'émission ReLive de Servus TV, où toute l'équipe reste inchangée avec le présentateur Andreas Gröbl et les autres experts Mathias Lauda, Philipp Eng et le technicien du Vorarlberg Philipp Brändle.