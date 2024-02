Christian Klien (ServusTV): Ecco come sarà la stagione del GP 2024

Sono passati più di 13 anni dall'ultima volta che Christian Klien, un austriaco, ha partecipato a una gara di Formula 1. Da Abu Dhabi 2010, i fan austriaci aspettano un pilota regolare nella classe regina. Charlie Wurz, figlio dell'ex pilota di GP Alex Wurz, è un possibile e attualmente unico contendente.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, Klien (oggi 41enne), che coprirà dodici gare come esperto di GP per ServusTV 2024 insieme ad Andrea Schlager, dice cosa pensa del futuro pilota di Formula 3 Wurz Jr. e come valuta i rapporti di forza in Formula 1 in vista della partenza in Bahrain il 2 marzo.

Klien, originario del Vorarlberg, ritiene: "Le squadre si stanno avvicinando ancora di più. Probabilmente non ci sarà più il tipo di dominio di cui Verstappen e la Red Bull Racing hanno goduto lo scorso anno. Max Verstappen ha detto che potrebbe difendere con successo il titolo anche con dieci vittorie".



Anche il passaggio di Hamilton alla Ferrari nel 2025 ha sorpreso Klien: "L'amicizia tra il boss del team Toto Wolff e Lewis potrebbe essersi incrinata perché Toto è stato messo di fronte al fatto compiuto. D'altra parte, i due hanno un rapporto così buono che Toto accetta i fatti".



"Non credo che l'imminente cambiamento causerà grossi problemi durante la stagione. I due hanno ottenuto così tanto insieme che non dovrebbe scorrere cattivo sangue. Quando un pilota cambia, a un certo punto non è più coinvolto negli sviluppi futuri, è normale. La domanda che mi pongo è se Lewis porterà con sé in Ferrari persone importanti della Mercedes. In ogni caso, l'annuncio anticipato del cambiamento è stato insolito".



Per quanto riguarda la successione, Klien si aspetta un approccio cauto: "La Mercedes non deciderà immediatamente un successore. Si prenderanno il loro tempo per vedere come si sviluppa il grande talento Kimi Antonelli, ma non posso immaginare che il diciassettenne sia in corsa già nel 2025. Immagino piuttosto Fernando Alonso come soluzione provvisoria finché Antonelli non sarà pronto per la Formula 1".



Klien pensa alla situazione di Carlos Sainz, che perderà il suo posto alla Ferrari a causa di Hamilton: "Carlos è un ottimo pilota, esplorerà le sue opzioni. Riceverà sicuramente delle buone offerte".



Fernando Alonso (42 anni) ha recentemente dichiarato che potrebbe guidare in Formula 1 fino a 48 o forse 50 anni. Klien ritiene che ciò sia del tutto possibile: "Probabilmente è come dice Fernando. Alonso è molto motivato e in ottime condizioni fisiche. Ci si può allenare per affrontare l'enorme sforzo delle forze centrifughe. L'atteggiamento mentale deve essere quello giusto, quindi guidare a questa età ad alto livello è certamente possibile".



E che dire della prossima generazione di piloti di Formula 1 provenienti dall'Austria? Il 49 volte partecipante al GP Christian Klien continua: "Charlie Wurz sta affrontando un anno fondamentale in Formula 3, ora è nel mirino della Formula 1. Ha un eccellente allenatore nel padre Alex. Se si dimostrerà all'altezza in Formula 3, il passo logico sarà la Formula 2, e poi dovrebbe trovare posto nel programma junior di una squadra di F1. Ma le prestazioni devono essere adeguate. Entrare in Formula 1 solo con i soldi non funzionerà per Wurz, e di certo non lo vuole nemmeno Alex".



Per quanto riguarda la nuova gestione della Racing Bulls (ex-AlphaTauri) con il suo connazionale del Vorarlberg Peter Bayer come CEO in combinazione con il Team Principal Laurent Mekies, Klien afferma: "Questa è una coppia di manager che può portare la Racing Bulls al successo di nuovo. Il fatto che molti reparti tecnici abbiano sede in Inghilterra, vicino alla squadra gemella, è un vantaggio perché molti ingegneri di alto livello risiedono in Inghilterra e non vogliono trasferirsi in Italia. Franz Tost, che è stato a capo della squadra per molti anni, aveva già tracciato la strada da seguire. Il team farà sicuramente dei progressi".



Infine, Klien sottolinea: "La macchina migliore da sola non è una garanzia. Anche il pilota deve essere in grado di controllarla. Ciò che è stato così facile per Max Verstappen nel 2023 è stato spesso complicato per Sergio Pérez. Quindi la combinazione deve funzionare".



ServusTV condividerà ancora una volta con ORF le trasmissioni in diretta della stagione record di 24 gare di Formula 1 del 2024. Quando ORF trasmetterà, Klien sarà presente nello studio di Salisburgo come commentatore del programma ReLive di Servus TV, dove l'intero team rimarrà invariato con il presentatore Andreas Gröbl e gli altri esperti Mathias Lauda, Philipp Eng e il tecnico del Vorarlberg Philipp Brändle.