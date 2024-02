Christian Klien (ServusTV): É assim que será a época dos GP de 2024

Há mais de 13 anos que o austríaco Christian Klien não participa numa corrida de Fórmula 1. Desde Abu Dhabi 2010, os fãs austríacos esperam por um piloto regular na categoria máxima. Charlie Wurz, filho do antigo piloto de GP Alex Wurz, é um possível e atualmente o único candidato.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Klien (agora com 41 anos), que irá cobrir doze corridas como especialista em GP para a ServusTV 2024 juntamente com Andrea Schlager, diz o que pensa do futuro piloto de Fórmula 3 Wurz Jr. e como avalia o equilíbrio de forças na Fórmula 1 antes do início no Bahrain a 2 de março.

Klien, de Vorarlberg, acredita: "As equipas estão a aproximar-se ainda mais umas das outras. Provavelmente não haverá mais o tipo de domínio que Verstappen e a Red Bull Racing tiveram no ano passado. Max Verstappen disse que poderia defender o título com sucesso mesmo com dez vitórias".



A transferência de Hamilton para a Ferrari em 2025 também surpreendeu Klien: "A amizade entre o chefe de equipa Toto Wolff e Lewis pode ter sofrido uma rutura porque Toto foi confrontado com um facto consumado. Por outro lado, os dois têm uma relação tão boa que Toto aceita os factos".



"Não creio que a mudança que se avizinha venha a causar problemas de maior durante a época. Os dois já alcançaram tanto juntos que não deve haver qualquer ressentimento. Sempre que um piloto muda, a certa altura deixa de estar envolvido nos desenvolvimentos futuros, é normal. Para mim, a questão é saber se Lewis vai levar consigo para a Ferrari pessoas importantes da Mercedes. Em todo o caso, o anúncio antecipado da mudança foi invulgar".



No que diz respeito à sucessão, Klien espera uma abordagem cautelosa: "A Mercedes não vai decidir imediatamente sobre um sucessor. Vão dar tempo ao tempo para ver como se desenvolve o grande talento Kimi Antonelli, mas não posso imaginar que o jovem de 17 anos esteja na corrida já em 2025. Imagino Fernando Alonso como uma solução provisória até Antonelli estar pronto para a Fórmula 1".



Klien pensa na situação de Carlos Sainz, que vai perder o seu lugar na Ferrari por causa de Hamilton: "Carlos é um piloto muito bom, ele vai explorar as suas opções. Ele certamente receberá boas ofertas".



Fernando Alonso (42) disse recentemente que poderia conduzir na Fórmula 1 até aos 48 ou talvez 50 anos. Klien acredita que isso é perfeitamente possível: "Provavelmente é como Fernando diz. Alonso está altamente motivado e em óptima condição física. É possível treinar para o enorme esforço das forças centrífugas. A atitude mental tem de ser a correcta, então conduzir a um nível elevado nesta idade é certamente possível".



E quanto à próxima geração de pilotos de Fórmula 1 da Áustria? O 49 vezes participante num GP, Christian Klien, continua: "Charlie Wurz está a enfrentar um ano marcante na Fórmula 3, está agora na mira da Fórmula 1. Tem um excelente treinador no seu pai Alex. Se ele provar o seu valor na Fórmula 3, o passo lógico é a Fórmula 2, e depois deverá encontrar um lugar no programa júnior de uma equipa de F1. Mas o desempenho tem de ser adequado para isso. Entrar na Fórmula 1 apenas com dinheiro não vai funcionar para Wurz, e Alex certamente também não quer isso".



Em relação à nova gestão da Racing Bulls (ex-AlphaTauri), com o seu compatriota de Vorarlberg Peter Bayer como CEO em combinação com o Diretor de Equipa Laurent Mekies, Klien diz: "Esta é uma dupla de gestão que pode levar a Racing Bulls ao sucesso novamente. O facto de muitos departamentos técnicos estarem agora sediados em Inglaterra, perto da equipa irmã, é uma vantagem porque muitos engenheiros de topo estão sediados em Inglaterra e não querem mudar-se para Itália. Franz Tost, que dirige a equipa há muitos anos, já tinha traçado o caminho para isso. A equipa vai certamente progredir".



Por fim, Klien salienta: "O melhor carro, por si só, não é garantia. O piloto também tem de ser capaz de o controlar. O que foi tão fácil para Max Verstappen em 2023 foi muitas vezes complicado para Sergio Pérez. Por isso, a combinação tem de funcionar".



A ServusTV voltará a partilhar as transmissões em direto da temporada recorde de 24 corridas de Fórmula 1 de 2024 com a ORF. Quando a ORF transmitir, Klien estará no estúdio de Salzburgo como comentador do programa ReLive da Servus TV, onde toda a equipa permanecerá inalterada com o apresentador Andreas Gröbl e os outros especialistas Mathias Lauda, Philipp Eng e o técnico de Vorarlberg Philipp Brändle.