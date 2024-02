Daniel Ricciardo (Racing Bulls): "Soy muy codicioso"

El australiano Daniel Ricciardo (34) está impaciente por ponerse al volante de su nuevo bólido de GP. "Me he maravillado un poco durante el invierno de las ganas que tengo de ponerme a trabajar".

Fue un extraño parón invernal en la Fórmula 1 para Daniel Ricciardo, 239 veces participante en un GP: "No me pareció un parón en absoluto. Porque mi temporada 2023 fue tan inusual que no necesité un descanso".

Hagamos un rápido repaso: Red Bull no estaba satisfecho con el rendimiento de Nyck de Vries en AlphaTauri en la primera mitad de la temporada 2023 y, por lo tanto, puso al piloto reserva de Red Bull Racing, Ricciardo, en el coche del holandés, a partir de Hungría.

Pero en los entrenamientos para el Gran Premio de Holanda en Zandvoort, Ricciardo sufrió varias fracturas en la muñeca izquierda al intentar esquivar el McLaren de su compatriota australiano Oscar Piastri, que se salió de la pista.

El parón forzoso duró hasta el GP de EE.UU. en Austin (Texas), y en México Ricciardo se jactó con los mejores pilotos: "Esa fue mi mejor actuación de 2023, lo que también me dio la confianza de que todavía soy totalmente capaz de hacerlo. Volver a mitad de temporada y luego tener que tomarme otro descanso me produjo una sensación extraña. No estaba cansado al final del año. Por lo que a mí respecta, podría haber seguido directamente".



Mientras tanto, Red Bull ha dado un cambio de imagen a la escudería AlphaTauri: el equipo operará como Visa Cash App RB (VCARB) en 2024; el Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull en deportes de motor, los llama acertadamente los "Racing Bulls". Espíritu de optimismo en Faenza.



Daniel Ricciardo nunca lo ha ocultado: "Quiero rendir tan bien aquí que me presione a la hora de conseguir un puesto en Red Bull Racing". Allí ha logrado siete de sus ocho victorias en Grandes Premios y terminó tercero en los Mundiales de 2014 y 2016.



"Volver a RBR es la imagen más grande", dice Ricciardo. "Pero para ser honesto, no estoy pensando en eso en este momento. Quiero concentrarme plenamente en mi trabajo en Racing Bulls ahora, no tiene sentido que sueñe con RBR. Mi contribución el año pasado fue apreciada y quiero seguir involucrado aquí. Estuve constantemente al teléfono durante el invierno. Me sorprendí un poco de mí mismo, de las ganas que tengo de trabajar y de conducir. Para mí, esa es la señal inequívoca de que estoy listo para la temporada".



Ricciardo llevó el nuevo coche de carreras al Circuito Internacional de Bahréin el 21 de febrero por la tarde: "Los tests de invierno son extremadamente importantes, porque una vez que empiezan las carreras, vas a un ritmo tan alto que casi te quedas sin tiempo para ciertas cosas. Los tests te dan la oportunidad de establecer el tono para toda la temporada sin la presión del fin de semana de carreras."