Daniel Ricciardo (Racing Bulls) : "Je suis tellement avide"

C'était une drôle de pause hivernale en Formule 1 pour Daniel Ricciardo, 239 GP à son actif : "Je n'ai pas eu l'impression de faire une pause. Car ma saison 2023 s'est déroulée de manière si inhabituelle que je n'avais pas besoin de pause".

Nous faisons un bref retour en arrière : Red Bull n'était pas satisfait des performances de Nyck de Vries chez AlphaTauri durant la première moitié de la saison 2023 et a donc placé Ricciardo, réserviste chez Red Bull Racing, dans la voiture du Néerlandais, ceci dès la Hongrie.

Mais lors des essais du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, Ricciardo s'est fracturé plusieurs fois le poignet gauche en essayant d'éviter la McLaren de son compatriote australien Oscar Piastri, qui s'est retrouvée hors de la piste.

Le repos forcé a duré jusqu'au GP des Etats-Unis à Austin (Texas). Au Mexique, Ricciardo s'est vanté avec audace d'avoir réalisé "ma meilleure performance en 2023, cela m'a donné confiance en moi et m'a montré que j'avais encore toutes mes capacités. Revenir à mi-saison et devoir à nouveau faire une pause, c'était un sentiment étrange. Je n'étais pas fatigué à la fin de l'année. De mon point de vue, j'aurais pu continuer tout de suite".



Entre-temps, Red Bull a fait subir à l'écurie AlphaTauri une cure de jouvence - l'équipe se présentera en 2024 sous le nom de Visa Cash App RB (VCARB) ; le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull en sport automobile, appelle cela très justement les "Racing Bulls". Ambiance de renouveau à Faenza.



Daniel Ricciardo n'en a jamais fait mystère : "Je veux montrer ici de si bonnes performances que je m'impose quand il s'agit d'une place chez Red Bull Racing". C'est là qu'il a remporté sept de ses huit victoires en GP, là qu'il a terminé troisième du championnat du monde en 2014 et 2016.



"Le retour chez RBR, c'est une image plus grande", dit Ricciardo. "Mais très honnêtement - pour l'instant, je n'y pense pas. Je veux maintenant me concentrer pleinement sur mon travail chez les Racing Bulls, cela ne m'apporte rien de rêver à RBR. Ma contribution de l'année dernière a été appréciée, je veux continuer à m'impliquer ici. J'étais constamment au téléphone cet hiver. J'ai été un peu étonné de voir à quel point je suis avide de travailler et de conduire. C'est pour moi le signe infaillible que je suis prêt pour la saison".



L'après-midi du 21 février, Ricciardo s'est rendu sur le circuit international de Bahreïn avec la nouvelle voiture de course : "Les essais hivernaux sont extrêmement importants, car une fois que les courses ont commencé, tu es sur un rythme tellement élevé que tu manques presque de temps pour certaines choses. Sans la pression du week-end de course, les essais te donnent l'occasion de donner le ton pour toute la saison".