Daniel Ricciardo (Racing Bulls): "Sono così avido"

È stata una strana pausa invernale in Formula 1 per Daniel Ricciardo, 239 volte partecipante al GP: "Non mi è sembrata affatto una pausa. Perché la mia stagione 2023 è stata così particolare che non ho avuto bisogno di una pausa".

Diamo un rapido sguardo indietro: la Red Bull non era soddisfatta delle prestazioni di Nyck de Vries all'AlphaTauri nella prima metà della stagione 2023 e quindi ha messo il pilota di riserva della Red Bull Racing Ricciardo sulla vettura dell'olandese, a partire dall'Ungheria.

Ma nelle prove del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, Ricciardo ha riportato diverse fratture al polso sinistro quando ha cercato di evitare la McLaren del connazionale australiano Oscar Piastri, uscita di pista.

La pausa forzata è durata fino al GP degli Stati Uniti ad Austin (Texas), e in Messico Ricciardo si è vantato con i piloti di punta: "È stata la mia migliore prestazione del 2023, che mi ha anche dato la certezza di essere ancora pienamente in grado di farlo. Tornare a metà stagione e poi dover fare un'altra pausa mi ha dato una strana sensazione. Alla fine dell'anno non ero stanco. Per quanto mi riguarda, avrei potuto continuare subito".



Nel frattempo, Red Bull ha rinnovato la squadra corse AlphaTauri, che nel 2024 opererà come Visa Cash App RB (VCARB); il dottor Helmut Marko, consulente di Red Bull per il motorsport, li chiama giustamente "Racing Bulls". Uno spirito di ottimismo a Faenza.



Daniel Ricciardo non ne ha mai fatto mistero: "Voglio fare così bene qui da spingere me stesso quando si tratta di un posto alla Red Bull Racing". Qui ha vinto sette dei suoi otto GP e si è classificato terzo nei Campionati del Mondo 2014 e 2016.



"Tornare alla RBR è il quadro generale", dice Ricciardo. "Ma ad essere sincero, al momento non ci sto pensando. Voglio concentrarmi completamente sul mio lavoro alla Racing Bulls ora, non ha senso che io sogni la RBR. Il mio contributo l'anno scorso è stato apprezzato, voglio continuare a essere coinvolto qui. Durante l'inverno sono stato costantemente al telefono. Sono rimasto un po' stupito da me stesso, da quanto sono desideroso di lavorare e di guidare. Per me, questo è il segno inequivocabile che sono pronto per la stagione".



Ricciardo ha portato la nuova vettura da corsa sul Bahrain International Circuit nel pomeriggio del 21 febbraio: "I test invernali sono estremamente importanti, perché una volta iniziate le gare, il ritmo è talmente elevato che quasi non si ha più tempo per certe cose. I test danno la possibilità di impostare il tono dell'intera stagione senza la pressione del weekend di gara".