Daniel Ricciardo (Racing Bulls): "Sou muito ganancioso"

Foi uma estranha pausa de inverno na Fórmula 1 para Daniel Ricciardo, 239 vezes participante num GP: "Não me pareceu de todo uma pausa. Porque a minha época de 2023 foi tão invulgar que não precisei de uma pausa."

Vamos dar uma rápida olhada no passado: a Red Bull não estava satisfeita com o desempenho de Nyck de Vries na AlphaTauri na primeira metade da temporada de 2023 e, portanto, colocou o piloto reserva da Red Bull Racing, Ricciardo, no carro do holandês, começando na Hungria.

Mas nos treinos para o Grande Prémio da Holanda em Zandvoort, Ricciardo sofreu várias fracturas no pulso esquerdo quando tentou evitar o McLaren do seu compatriota australiano Oscar Piastri, que saiu da pista.

A pausa forçada durou até ao GP dos Estados Unidos em Austin (Texas) e, no México, Ricciardo gabou-se corajosamente junto dos pilotos de topo: "Foi o meu melhor desempenho de 2023, o que também me deu confiança de que ainda sou totalmente capaz de o fazer. Regressar a meio da época e depois ter de fazer outra pausa deu-me uma sensação estranha. Não estava cansado no final do ano. No que me diz respeito, podia ter continuado de imediato."



Entretanto, a Red Bull deu uma nova roupagem à equipa de corridas AlphaTauri - a equipa irá operar como Visa Cash App RB (VCARB) em 2024; o consultor de automobilismo da Red Bull, Dr. Helmut Marko, chama-lhes "Racing Bulls". Um espírito de otimismo em Faenza.



Daniel Ricciardo nunca fez segredo disso: "Quero ter um desempenho tão bom aqui que me esforce quando se trata de um lugar na Red Bull Racing." Ele conquistou sete de suas oito vitórias em GPs lá e terminou em terceiro nos Campeonatos Mundiais de 2014 e 2016.



"Retornar à RBR é o objetivo maior", diz Ricciardo. "Mas, para ser honesto, não estou a pensar nisso de momento. Quero concentrar-me totalmente no meu trabalho na Racing Bulls agora, não faz sentido sonhar com a RBR. A minha contribuição no ano passado foi apreciada, quero continuar a estar envolvido aqui. Estive constantemente ao telefone durante o inverno. Fiquei um pouco surpreendido comigo próprio, com a vontade que tenho de trabalhar e de conduzir. Para mim, esse é o sinal inequívoco de que estou pronto para a época."



Ricciardo levou o novo carro de corrida para o Circuito Internacional do Bahrain na tarde de 21 de fevereiro: "Os testes de inverno são extremamente importantes, porque quando as corridas começam, estamos a um ritmo tão elevado que quase ficamos sem tempo para certas coisas. Os testes dão-nos a oportunidade de definir o tom para toda a época sem a pressão do fim de semana de corrida."