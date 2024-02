Bahréin, Día 1: Verstappen al frente, Ricciardo brilla

Por supuesto, esto es sólo el primer día de pruebas de invierno de Fórmula 1. Por supuesto, las pruebas y un fin de semana de GP son dos cosas diferentes.

Pero casi nadie en el paddock estará en desacuerdo cuando decimos que si quieres ganar carreras la próxima temporada, tienes que encontrar la manera de superar al campeón Max Verstappen y al ganador del trofeo de constructores Red Bull Racing.

El holandés ha causado una gran impresión, sobre todo con compuestos de neumáticos de dureza media y con mucho combustible a bordo. Y Red Bull Racing no se está quedando en el camino trillado: Se ha puesto en marcha un concepto de caja lateral extremadamente inteligente que será imposible de copiar por los rivales, ya que habrá que reconstruir toda la arquitectura del chasis y el motor.

Tras la pausa para comer, ocho de los diez equipos cambiaron de piloto: Carlos Sainz por Charles Leclerc en Ferrari, Lance Stroll por Fernando Alonso en Aston Martin, Lando Norris por Oscar Piastri en McLaren, Daniel Ricciardo por Yuki Tsunoda en Racing Bulls, Guanyu Zhou por Valtteri Bottas en Sauber, Logan Sargeant por Alex Albon en Williams, Pierre Gasly por Esteban Ocon en Alpine, Nico Hülkenberg por Kevin Magnussen en Haas - sólo Mercedes (George Russell) y Red Bull Racing (Max Verstappen) dejaron los mismos pilotos en el coche que por la mañana. Lewis Hamilton y Sergio Pérez tendrán que esperar hasta el 22 de febrero.

Al comienzo de la tarde (15.00 en Bahréin, 13.00 en Europa), la actividad al volante fue limitada. Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin: "La pista se ha calentado hasta casi 40 grados y el viento se ha levantado. Por lo tanto, los resultados son menos significativos".



No obstante, Mercedes salió a la pista. Por la mañana se había perdido una buena hora debido a un problema con la parte híbrida del motor. George Russell intentó recuperar tiempo.



También salió a pista temprano: Carlos Sainz en el Ferrari, su coche salpicado de enormes rastrillos de medición en la parte trasera.



Mientras tanto, el piloto de Haas Kevin Magnussen hablaba con los periodistas sobre el coche VF-24: "Las primeras impresiones son positivas, el coche da mejores sensaciones. Nos centramos en mejorar el manejo de los neumáticos".



Lando Norris tuvo que armarse de paciencia, el inglés perdió casi una hora mientras los mecánicos de McLaren buscaban un defecto y tuvieron que desmontar el suelo del coche.



En Williams, hubo un problema con la bomba de combustible al final de la mañana de pruebas con Alex Albon, y se apagó el motor para estar seguros. Alex Albon: "Las sensaciones con el coche son buenas. Teníamos un coche que era muy rápido en las rectas en 2023, pero había algunas áreas que necesitaban mejorar: las curvas lentas como en Mónaco no se adaptaban al coche, ni tampoco las curvas largas y rápidas, y el coche no era lo suficientemente bueno en los frenos. Tengo la impresión de que hemos mejorado en este aspecto con el coche 2024. El equilibrio del coche es bueno".



La estabilidad es menos buena: Logan Sargeant tuvo que dejar el coche en boxes por la tarde debido a un problema con un eje de transmisión. James Vowles, jefe del equipo Williams: "Prefiero tener problemas durante las pruebas que más tarde en el primer fin de semana de GP". Antes, el estadounidense había hecho un trompo espectacular, pero sin pararse.



Carlos Sainz dejó volar el Ferrari, con menos combustible a bordo que Verstappen: segundo mejor tiempo. Poco después, Lando Norris, en el McLaren, logró lo que Sainz había perdido por poco: batir el tiempo de Verstappen.



El piloto chino Guanyu Zhou confirmó la sólida impresión causada por Valtteri Bottas en el nuevo bólido de Sauber. El finlandés dice: "Este es definitivamente un coche mejor que el C43, el coche es mucho más estable y más rápido en las rectas. Ahora se trata de aprovechar el potencial de este coche".



Verstappen corrigió la imagen tras seis de las ocho horas de pruebas: 1:31.662 minutos, fácilmente ocho décimas de segundo más rápido que Norris. De acuerdo, el campeón trazó la línea de carrera un poco generosamente en la curva 4, pero eso no se penaliza en los test.



Media hora antes del final de la sesión, Max fue tres décimas más rápido, 1:31.344 minutos, más de un segundo más rápido que Lando Norris. El coche se maneja como una tabla en las curvas.



Gran actuación de Daniel Ricciardo: cuarto del día para los Racing Bulls, en el nuevo coche Visa Cash App RB (VCARB). El ocho veces ganador del GP tiene grandes planes para 2024 https://www.speedweek.com/formel1/news/219265/Daniel-Ricciardo-(Racing-Bulls)-I-am-so-greedy.html.



El australiano vivió un momento de sobresalto poco antes del final: el espejo retrovisor izquierdo del Aston Martin de Lance Stroll salió volando, Ricciardo pudo tomar una acción evasiva en el último segundo, pero Hülkenberg, que le seguía por detrás, se estrelló contra la pieza de fibra de carbono.





Prueba de Bahréin 21 de febrero

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 vueltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



No en acción hasta el 22 de febrero:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT