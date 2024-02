Bahreïn, jour 1 : Verstappen devant, Ricciardo brille

Certes, ce n'est que le premier jour des essais hivernaux de Formule 1. Certes, les essais et un week-end de GP sont deux choses différentes.

Mais presque personne dans le paddock ne nous contredira si nous affirmons que celui qui veut gagner des courses la saison prochaine doit trouver un moyen de passer devant le champion Max Verstappen et le vainqueur de la coupe des constructeurs Red Bull Racing.

Le Néerlandais a fait forte impression, la plupart du temps en pneus mi-durs et avec beaucoup d'essence à bord. Et Red Bull Racing ne reste pas sur les sentiers battus : Les jalons sont posés pour un concept de boîte latérale extrêmement intelligent, que les adversaires ne pourront pas copier - car il faut pour cela modifier toute l'architecture du châssis/moteur.

Après la pause déjeuner, huit équipes sur dix ont changé de pilote : Carlos Sainz a remplacé Charles Leclerc chez Ferrari, Lance Stroll a remplacé Fernando Alonso chez Aston Martin, Lando Norris a remplacé Oscar Piastri chez McLaren, Daniel Ricciardo a remplacé Yuki Tsunoda chez les Racing Bulls, Guanyu Zhou a remplacé Valtteri Bottas chez Sauber, Logan Sargeant pour Alex Albon chez Williams, Pierre Gasly pour Esteban Ocon chez Alpine, Nico Hülkenberg pour Kevin Magnussen chez Haas - seules Mercedes (George Russell) et Red Bull Racing (Max Verstappen) ont laissé les mêmes pilotes que le matin dans la voiture. Lewis Hamilton et Sergio Pérez devront patienter jusqu'au 22 février.

En début d'après-midi (15h00 à Bahreïn, 13h00 en Europe), l'activité de conduite est restée limitée. Felipe Drugovich, le réserviste d'Aston Martin, explique : "La piste s'est réchauffée à près de 40 degrés et le vent s'est renforcé. Les enseignements sont donc moins probants".



Mercedes a tout de même pris la piste. Le matin, une bonne heure avait été perdue en raison d'un problème avec la partie hybride du moteur. George Russell a tenté de gagner du temps.



Tout aussi tôt sur la piste : Carlos Sainz dans la Ferrari, sa voiture hérissée à l'arrière d'énormes râteaux de mesure.



Pendant ce temps, le pilote Haas Kevin Magnussen s'entretenait avec les journalistes au sujet de la voiture VF-24 : "La première impression est positive, la voiture se sent mieux. Nous nous concentrons sur une meilleure gestion des pneus".



Lando Norris a dû s'armer de patience, l'Anglais a perdu près d'une heure parce que les mécaniciens de McLaren cherchaient un défaut et devaient pour cela enlever le plancher de la voiture.



Chez Williams, Alex Albon a rencontré un problème de pompe à essence à la fin de la matinée d'essais, le moteur s'est arrêté par mesure de sécurité. Alex Albon : "La voiture se sent bien. En 2023, nous avions une voiture très rapide en ligne droite, mais il y avait des domaines à améliorer - les virages lents comme à Monaco ne convenaient pas à la voiture, les longs virages rapides non plus, et la voiture n'était pas assez bonne sur les freins. J'ai l'impression que nous nous sommes améliorés sur ce point avec la voiture 2024. L'équilibre de la voiture est bon".



Ce qui l'est moins, c'est la stabilité : Logan Sargeant a dû rentrer la voiture au box dans l'après-midi en raison d'un problème avec un arbre de transmission. Le directeur de l'équipe Williams, James Vowles, a déclaré : "Je préfère avoir des problèmes lors des essais que plus tard, lors du premier week-end de GP". Auparavant, l'Américain avait fait un spectaculaire tête-à-queue, mais sans s'arrêter.



Carlos Sainz a fait voler la Ferrari, avec moins de carburant à bord que Verstappen : deuxième meilleur temps. Peu après, Lando Norris, dans la McLaren, a réussi ce que Sainz avait manqué de peu : battre le temps de Verstappen.



Le Chinois Guanyu Zhou a confirmé la solide impression laissée par Valtteri Bottas dans la nouvelle voiture de course Sauber. Le Finlandais déclare : "C'est définitivement une meilleure voiture que la C43, la voiture est beaucoup plus stable et plus rapide dans les lignes droites. Il s'agit maintenant d'exploiter le potentiel de cette voiture".



Verstappen a corrigé le tir après six des huit heures d'essais : 1:31,662 min, soit facilement huit dixièmes de seconde de plus que Norris. D'accord, le champion a été un peu généreux avec la ligne idéale au virage 4, mais ce n'est pas sanctionné lors des essais.



Une demi-heure avant la fin de la journée, Max en a rajouté une couche - trois dixièmes de seconde trouvés, 1:31,344 min, plus d'une seconde de mieux que Lando Norris. La voiture est comme une planche dans les virages.



Forte performance de Daniel Ricciardo : quatrième du jour pour les Racing Bulls, dans la nouvelle voiture de Visa Cash App RB (VCARB). L'octuple vainqueur de GP a de grandes ambitions pour 2024 https://www.speedweek.com/formel1/news/219265/Daniel-Ricciardo-(Racing-Bulls)-Je-suis-si-curieux.html.



L'Australien a connu une seconde de frayeur peu avant la fin : le rétroviseur gauche de l'Aston Martin de Lance Stroll s'est envolé, Ricciardo a pu l'éviter in extremis, le suivant, Hülkenberg, a roulé sur la pièce en fibre de carbone.





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)



En piste seulement le 22 février :

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT