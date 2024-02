Bahrain, giorno 1: Verstappen in testa, Ricciardo in evidenza

Naturalmente si tratta solo del primo giorno di test invernali di Formula 1. Naturalmente, i test e un weekend di GP sono due cose diverse.

Ma quasi nessuno nel paddock sarà in disaccordo quando diciamo che se si vuole vincere delle gare nella prossima stagione, bisogna trovare un modo per superare il campione Max Verstappen e il vincitore del trofeo costruttori Red Bull Racing.

L'olandese ha fatto un'ottima impressione, soprattutto con pneumatici di mescola medio-dura e con molto carburante a bordo. E la Red Bull Racing non rimane sulle piste battute: È stato messo a punto un concetto di side-box estremamente intelligente che sarà impossibile da copiare per gli avversari, perché l'intera architettura del telaio e del motore dovrà essere ricostruita.

Dopo la pausa pranzo, otto squadre su dieci hanno cambiato pilota: Carlos Sainz è entrato per Charles Leclerc alla Ferrari, Lance Stroll per Fernando Alonso alla Aston Martin, Lando Norris per Oscar Piastri alla McLaren, Daniel Ricciardo per Yuki Tsunoda alla Racing Bulls, Guanyu Zhou per Valtteri Bottas alla Sauber, Logan Sargeant per Alex Albon alla Williams, Pierre Gasly per Esteban Ocon alla Alpine, Nico Hülkenberg per Kevin Magnussen alla Haas - solo la Mercedes (George Russell) e la Red Bull Racing (Max Verstappen) hanno lasciato in macchina gli stessi piloti della mattina. Lewis Hamilton e Sergio Pérez dovranno aspettare fino al 22 febbraio.

All'inizio del pomeriggio (15.00 in Bahrain, 13.00 in Europa), l'attività di guida è stata limitata. Il pilota di riserva della Aston Martin Felipe Drugovich: "La pista si è riscaldata fino a quasi 40 gradi e il vento si è alzato. Pertanto, i risultati sono meno significativi".



Ciononostante, la Mercedes è scesa in pista. In mattinata era stata persa una buona ora a causa di un problema alla parte ibrida del motore. George Russell ha cercato di recuperare tempo.



È sceso in pista presto anche Carlos Sainz con la Ferrari, la cui vettura è stata colpita da enormi rastrelli di misurazione nella parte posteriore.



Nel frattempo, il pilota della Haas Kevin Magnussen ha parlato ai giornalisti della vettura VF-24: "Le prime impressioni sono positive, la macchina è migliore. La nostra attenzione è rivolta a una migliore gestione degli pneumatici".



Lando Norris ha dovuto pazientare: l'inglese ha perso quasi un'ora mentre i meccanici della McLaren cercavano un difetto e dovevano rimuovere il pavimento della vettura.



Alla Williams si è verificato un problema alla pompa del carburante alla fine della mattinata di test con Alex Albon, e il motore è stato spento per sicurezza. Alex Albon: "La macchina si sente bene. Nel 2023 avevamo un'auto molto veloce sui rettilinei, ma c'erano alcune aree che andavano migliorate: le curve lente come a Monaco non erano adatte alla vettura, così come le curve lunghe e veloci, e l'auto non era abbastanza buona in frenata. Ho l'impressione che con la vettura 2024 siamo migliorati in questo campo. Il bilanciamento della vettura è buono".



La stabilità è meno buona: Logan Sargeant ha dovuto rientrare ai box nel pomeriggio per un problema a un albero di trasmissione. Il team boss della Williams, James Vowles: "Preferisco avere problemi durante i test piuttosto che nel primo weekend del GP". In precedenza, lo statunitense era andato in testacoda in modo spettacolare, ma senza fermarsi.



Carlos Sainz ha fatto volare la Ferrari, con meno carburante di Verstappen: secondo tempo. Poco dopo, Lando Norris con la McLaren ha ottenuto ciò che Sainz aveva mancato per un soffio: battere il tempo di Verstappen.



Il pilota cinese Guanyu Zhou ha confermato la solida impressione suscitata da Valtteri Bottas sulla nuova Sauber. Il finlandese ha dichiarato: "Questa è sicuramente un'auto migliore della C43, è molto più stabile e più veloce sui rettilinei. Ora si tratta solo di realizzare il potenziale di questa vettura".



Verstappen ha corretto il quadro dopo sei delle otto ore di test: 1:31.662 minuti, facilmente otto decimi di secondo più veloce di Norris. D'accordo, il campione ha tracciato la traiettoria un po' generosamente alla curva 4, ma questo non viene penalizzato nei test.



A mezz'ora dalla fine della sessione, Max ha fatto meglio: tre decimi di secondo in più, 1:31.344 minuti, più di un secondo in meno di Lando Norris. La vettura si comporta come una tavola in curva.



Ottima prestazione di Daniel Ricciardo: quarto di giornata per i Racing Bulls, con la nuova vettura Visa Cash App RB (VCARB). L'otto volte vincitore di un GP ha grandi progetti per il 2024 https://www.speedweek.com/formel1/news/219265/Daniel-Ricciardo-(Racing-Bulls)-I-am-so-greedy.html.



L'australiano ha vissuto un momento di shock poco prima della fine: lo specchietto retrovisore sinistro dell'Aston Martin di Lance Stroll si è staccato, Ricciardo è riuscito a prendere un'azione evasiva all'ultimo secondo, ma Hülkenberg, che seguiva dietro, si è schiantato contro la parte in fibra di carbonio.





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



Non in azione fino al 22 febbraio:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT