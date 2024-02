Bahrain, Dia 1: Verstappen na frente, Ricciardo brilha

Claro que este é apenas o primeiro dia de testes de inverno da Fórmula 1. É claro que testes e um fim de semana de GP são duas coisas diferentes.

Mas quase ninguém no paddock discorda quando dizemos que se quisermos ganhar corridas na próxima temporada, temos de encontrar uma forma de ultrapassar o campeão Max Verstappen e o vencedor do troféu dos construtores, a Red Bull Racing.

O holandês deixou uma forte impressão, principalmente com pneus de dureza média e com muito combustível a bordo. E a Red Bull Racing não está a ficar pelo caminho: A rota foi definida para um conceito de caixa lateral extremamente inteligente que será impossível para a oposição copiar - porque toda a arquitetura do chassis/motor terá de ser reconstruída.

Após a pausa para almoço, oito das dez equipas mudaram de piloto: Carlos Sainz entrou no lugar de Charles Leclerc na Ferrari, Lance Stroll no lugar de Fernando Alonso na Aston Martin, Lando Norris no lugar de Oscar Piastri na McLaren, Daniel Ricciardo no lugar de Yuki Tsunoda na Racing Bulls, Guanyu Zhou no lugar de Valtteri Bottas na Sauber, Logan Sargeant por Alex Albon na Williams, Pierre Gasly por Esteban Ocon na Alpine, Nico Hülkenberg por Kevin Magnussen na Haas - apenas a Mercedes (George Russell) e a Red Bull Racing (Max Verstappen) deixaram os mesmos pilotos no carro como de manhã. Lewis Hamilton e Sergio Pérez terão de esperar até 22 de fevereiro.

No início da tarde (15h00 no Bahrain, 13h00 na Europa), a atividade de condução foi limitada. Felipe Drugovich, piloto de reserva da Aston Martin: "A pista aqueceu até quase 40 graus e o vento aumentou. Por isso, os resultados são menos significativos".



Mesmo assim, a Mercedes foi para a pista. Uma boa hora tinha sido perdida de manhã devido a um problema com a parte híbrida do motor. George Russell tentou recuperar o tempo.



Também na pista cedo: Carlos Sainz na Ferrari, com o seu carro salpicado de enormes raios de medição na traseira.



Entretanto, o piloto da Haas, Kevin Magnussen, falou aos jornalistas sobre o carro VF-24: "As primeiras impressões são positivas, o carro parece melhor. O nosso objetivo é melhorar o comportamento dos pneus".



Lando Norris teve de ser paciente, o inglês perdeu quase uma hora enquanto os mecânicos da McLaren procuravam um defeito e tiveram de remover o chão do carro.



Na Williams, houve um problema com a bomba de combustível no final da manhã de testes com Alex Albon, e o motor foi desligado por precaução. Alex Albon: "O carro está bom. Tínhamos um carro em 2023 que era muito rápido nas rectas, mas havia algumas áreas que precisavam de ser melhoradas - as curvas lentas, como no Mónaco, não se adequavam ao carro, nem as curvas longas e rápidas, e o carro não era suficientemente bom nos travões. Tenho a impressão de que melhorámos nesta área com o carro de 2024. O equilíbrio do carro é bom".



A estabilidade é menos boa: Logan Sargeant teve de ir à box durante a tarde devido a um problema com um eixo de transmissão. O chefe de equipa da Williams, James Vowles: "Prefiro ter problemas durante os testes do que mais tarde, no primeiro fim de semana de GP." Mais cedo, o americano tinha rodado de forma espetacular, mas sem parar.



Carlos Sainz deixou a Ferrari voar, com menos combustível a bordo do que Verstappen: segundo melhor tempo. Pouco depois, Lando Norris, na McLaren, conseguiu o que Sainz tinha falhado por pouco - bater o tempo de Verstappen.



O piloto chinês Guanyu Zhou confirmou a sólida impressão deixada por Valtteri Bottas no novo carro de corrida da Sauber. O finlandês diz: "Este é definitivamente um carro melhor do que o C43, o carro é muito mais estável e mais rápido nas rectas. Agora é tudo uma questão de concretizar o potencial deste carro".



Verstappen corrigiu a imagem após seis das oito horas de testes: 1:31.662 minutos, facilmente oito décimos de segundo mais rápido que Norris. Tudo bem, o campeão traçou a linha de corrida um pouco generosamente na curva 4, mas isso não é penalizado nos testes.



Meia hora antes do final da sessão, Max fez melhor - três décimos de segundo mais rápido, 1:31.344 minutos, mais de um segundo mais rápido que Lando Norris. O carro comporta-se como uma tábua nas curvas.



Forte desempenho de Daniel Ricciardo: quarto no dia para a Racing Bulls, no novo carro da Visa Cash App RB (VCARB). O oito vezes vencedor do GP tem grandes planos para 2024 https://www.speedweek.com/formel1/news/219265/Daniel-Ricciardo-(Racing-Bulls)-I-am-so-greedy.html.



O australiano viveu um momento de choque pouco antes do final: o espelho retrovisor esquerdo do Aston Martin de Lance Stroll soltou-se, Ricciardo conseguiu tomar medidas evasivas no último segundo, mas Hülkenberg, que seguia atrás, embateu na peça de fibra de carbono.





Teste do Bahrein, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



Só entra em ação a 22 de fevereiro:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT