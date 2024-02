Dr. Helmut Marko: ¿Se han equivocado de coche los opositores?

Red Bull Racing no se ha limitado a perfeccionar el modelo RB19. Se está tomando un camino audaz en cuanto al concepto de sidepod. Detalles del asesor jefe de Red Bull, el Dr. Helmut Marko.

Red Bull Racing ha ganado 21 de las 22 carreras de la temporada de GP 2023, con 19 triunfos de Max Verstappen y dos de Sergio Pérez. Carlos Sainz y Ferrari solo han triunfado una vez contra RBR, ganando el GP nocturno de Singapur.

¿Cómo hacer que un coche dominante como el Red Bull Racing RB19 sea aún mejor? Respuesta: Dando otro paso audaz.

El modelo RB20 es mucho más que una evolución, es un signo de exclamación para la competición, porque RBR ha sorprendido a la oposición, especialmente en lo que respecta al concepto de sidepod. También podríamos decir: es un signo de interrogación para los rivales, que actualmente se preguntan qué más tiene preparado RBR.



Red Bull Racing confía en varias tomas de refrigeración pequeñas e ingeniosamente situadas, que permitirán aplicar con éxito en una nueva fase Evo del coche una idea con la que Mercedes fracasó en 2022 y en la primera mitad de la temporada 2023: estamos hablando de sidepods extremadamente compactos, conocidos como "tamaño cero" en la industria del motor a todo gas.



El Dr. Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport, habló sobre este concepto en ServusTV: "Nuestra solución puede que no sea tan extrema como la de Mercedes, pero va en una dirección similar. Funcionó muy bien en el túnel de viento y en la simulación".



El octogenario de Graz señala: "A Mercedes le convencieron los datos del concepto sin caja lateral. En la práctica, sin embargo, no funcionó en absoluto. En teoría, el planteamiento es lógico porque esa solución genera menos resistencia aerodinámica. Nuestro Adrian Newey preferiría un coche sin radiador. Pero eso sería un poco difícil para la gente del motor".



Red Bull Racing quiere seguir siendo el mejor de su clase a través de la innovación. Los coches de carreras de los rivales de 2024 han demostrado cómo muchos rivales se orientan cada vez más hacia RBR. Pero el Dr. Marko sonríe: "Quizá no hayan copiado el último modelo".





Prueba de Bahréin 21 de febrero

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 vueltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



No en acción hasta el 22 de febrero:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT