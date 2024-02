Dr. Helmut Marko : les adversaires ont-ils copié une mauvaise voiture ?

Lors de la saison GP 2023, Red Bull Racing a remporté 21 des 22 courses, dont 19 fois Max Verstappen et deux fois Sergio Pérez. Carlos Sainz et Ferrari n'ont réussi à mettre RBR en échec qu'une seule fois, en remportant le GP de nuit de Singapour.

Comment rendre une voiture dominante comme la RB19 de Red Bull Racing encore meilleure ? Réponse : en empruntant une nouvelle fois une voie audacieuse.

Le modèle RB20 est bien plus qu'une évolution, c'est un point d'exclamation pour la concurrence - car RBR a étonné ses adversaires, en particulier en ce qui concerne le concept de la boîte latérale. Nous pourrions aussi dire : c'est un point d'interrogation pour les rivaux, qui se demandent actuellement ce que RBR a encore en réserve ici.



Red Bull Racing mise sur différentes entrées d'air de refroidissement, intelligemment placées et de petite taille, qui permettront de mener à bien, dans une autre étape Evo de la voiture, une idée avec laquelle Mercedes a échoué en 2022 et dans la première moitié de la saison 2023 - nous parlons ici de caissons latéraux extrêmement compacts, appelés "size zero" dans l'industrie du plein gaz.



Sur ServusTV, le Dr Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull, a parlé de ce concept : "Notre solution n'est peut-être pas aussi extrême que celle de Mercedes, mais elle va déjà dans la même direction. En soufflerie et en simulation, cela a très bien fonctionné".



L'octogénaire de Graz fait remarquer : "Mercedes était convaincue par le concept sans caisson latéral d'après les données. Mais dans la pratique, cela n'a pas du tout fonctionné. En théorie, la démarche est logique, car une telle solution génère moins de résistance à l'air. Notre Adrian Newey préférerait une voiture sans radiateur. Mais ce serait un peu difficile pour les gens du moteur".



Red Bull Racing veut rester le meilleur de sa catégorie grâce à l'innovation. Les voitures de course 2024 des adversaires ont prouvé comment de nombreux rivaux s'orientent de plus en plus vers RBR. Mais le Dr Marko sourit : "Peut-être qu'ils n'ont pas reproduit le modèle le plus actuel".





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)



En piste seulement le 22 février :

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT