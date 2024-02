Dr. Helmut Marko: Gli avversari hanno copiato la macchina sbagliata?

La Red Bull Racing ha vinto 21 delle 22 gare della stagione 2023, con Max Verstappen che ha trionfato 19 volte e Sergio Pérez due volte. Carlos Sainz e la Ferrari hanno trionfato solo una volta contro la RBR, vincendo il GP notturno di Singapore.

Come si fa a rendere ancora migliore una vettura dominante come la Red Bull Racing RB19? Risposta: compiendo un altro passo coraggioso.

Il modello RB20 è molto più di un'evoluzione, è un punto esclamativo per la concorrenza, perché la RBR ha stupito gli avversari, soprattutto per quanto riguarda il concetto di sidepod. Potremmo anche dire: è un punto interrogativo per i rivali, che al momento si chiedono cos'altro abbia in serbo la RBR.



La Red Bull Racing punta su diverse prese d'aria di dimensioni ridotte e posizionate in modo intelligente, che permetteranno di implementare con successo in un'ulteriore fase Evo della vettura un'idea che la Mercedes ha fallito nel 2022 e nella prima metà della stagione 2023: stiamo parlando di sidepod estremamente compatti, noti come "taglia zero" nel settore dei motori completi.



Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha parlato di questo concetto a ServusTV: "La nostra soluzione non è così estrema come quella della Mercedes, ma va in una direzione simile. Ha funzionato molto bene nella galleria del vento e nella simulazione".



L'ottantenne di Graz sottolinea: "La Mercedes era convinta dai dati del concetto di side-box-less. In pratica, però, non ha funzionato affatto. In teoria, l'approccio è logico perché questa soluzione genera una minore resistenza aerodinamica. Il nostro Adrian Newey preferirebbe un'auto senza radiatore. Ma sarebbe un po' difficile per i motoristi".



La Red Bull Racing vuole rimanere la migliore della classe attraverso l'innovazione. Le auto da corsa 2024 degli avversari hanno dimostrato come molti rivali si stiano orientando sempre più verso la RBR. Ma il dottor Marko sorride: "Forse non hanno copiato l'ultimo modello".





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



Non in azione fino al 22 febbraio:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT