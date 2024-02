Dr. Helmut Marko: Os adversários copiaram o carro errado?

A Red Bull Racing venceu 21 das 22 corridas na temporada de GPs de 2023, com Max Verstappen triunfando 19 vezes e Sergio Pérez duas vezes. Carlos Sainz e a Ferrari só triunfaram uma vez contra a RBR, vencendo o GP noturno de Singapura.

Como é que se torna um carro dominante como o Red Bull Racing RB19 ainda melhor? Resposta: Dando mais um passo ousado.

O modelo RB20 é muito mais do que uma evolução, é um ponto de exclamação para a concorrência - porque a RBR surpreendeu a oposição, especialmente no que diz respeito ao conceito de sidepod. Poderíamos também dizer: é um ponto de interrogação para os rivais, que estão atualmente a pensar no que mais a RBR tem para oferecer.



A Red Bull Racing está a contar com várias entradas de refrigeração pequenas e inteligentemente colocadas, o que tornará possível implementar com sucesso uma ideia numa nova fase Evo do carro com que a Mercedes falhou em 2022 e na primeira metade da temporada de 2023 - estamos a falar de sidepods extremamente compactos, conhecidos como "tamanho zero" na indústria de aceleração total.



O consultor de automobilismo da Red Bull, Dr. Helmut Marko, falou sobre este conceito na ServusTV: "A nossa solução pode não ser tão extrema como a da Mercedes, mas vai numa direção semelhante. Funcionou muito bem no túnel de vento e na simulação".



O jovem de 80 anos de Graz salienta: "A Mercedes ficou convencida com os dados do conceito sem caixa lateral. Na prática, porém, não funcionou de todo. Em teoria, a abordagem é lógica porque essa solução gera menos arrasto. O nosso Adrian Newey preferia um carro sem radiador. Mas isso seria um pouco difícil para o pessoal dos motores".



A Red Bull Racing quer continuar a ser a melhor da sua classe através da inovação. Os carros de corrida da oposição para 2024 mostraram que muitos rivais estão a orientar-se cada vez mais para a RBR. Mas o Dr. Marko sorri: "Talvez eles não tenham copiado o modelo mais recente".





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2.º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



Só entra em ação a 22 de fevereiro:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT