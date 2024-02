George Russell (Mercedes) : W15 plus agréable à conduire

George Russell a pris place au volant de la Mercedes W15 pendant 122 tours au total. Le directeur de l'équipe, Toto Wolff, avait déclaré lors de la première journée d'essais à Bahreïn que la dynamique et le moral étaient au beau fixe au sein de l'équipe, malgré le départ confirmé de Lewis Hamilton pour Ferrari.

Mercredi, c'est à Russell qu'il revenait d'exécuter la première danse de la W15. Le Britannique s'est classé douzième en 1:34,109.

"C'était génial de voir la W15 en action pour la première fois aujourd'hui. Dès le premier instant, nous avons senti que nous avions une bonne base", a-t-il déclaré. Il a annoncé que l'heure était maintenant à l'analyse habituelle des données, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas de résultats.

"Nous avons terminé la journée dans une assez bonne position et nous pourrons construire sur cette base au cours des deux prochains jours. Nous allons nous concentrer sur la maximisation de la performance en course pour apprendre, et non sur la chasse au sweet spot optimal avec la voiture", a déclaré Russell.

Ce que Wolff sera heureux d'entendre : "Dans l'ensemble, la W15 est plus agréable à conduire que la voiture de l'année dernière".

On sait que ce ne sont pas les sensations qui comptent, mais la vitesse, poursuit Russell, "néanmoins, aujourd'hui, il s'agissait d'apprendre et non de courir après la performance. Nous nous concentrons sur nous-mêmes lors de ce test et ce n'est que la semaine prochaine que nous verrons où nous nous situons par rapport aux autres". La nouvelle saison de Formule 1 débutera alors à Bahreïn.

Jeudi, le coéquipier de Russell, Hamilton, prendra place pour la première fois au volant de la W15.

Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)



En piste seulement le 22 février :

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT