George Russell (Mercedes): W15 più piacevole da guidare

George Russell è soddisfatto della prima giornata con la Mercedes W15 ai test per la nuova stagione di Formula 1 in Bahrain. La sensazione iniziale del britannico è giusta.

George Russell si è seduto sulla Mercedes W15 per un totale di 122 giri. Il Team Principal Toto Wolff aveva dichiarato nel primo giorno di test in Bahrain che la dinamica e il morale all'interno della squadra erano giusti, nonostante il passaggio definitivo di Lewis Hamilton alla Ferrari.

Mercoledì è toccato a Russell portare la W15 in pista per la prima volta. Il britannico si è piazzato al dodicesimo posto con un tempo di 1:34.109 minuti.

"È stato bello vedere la W15 in azione per la prima volta oggi. Fin dal primo momento abbiamo sentito di avere una buona base", ha dichiarato. Ora è il momento della consueta valutazione dei dati, ha annunciato, ma allo stesso tempo ha sottolineato che non si tratta di risultati.

"Abbiamo concluso la giornata in una posizione abbastanza buona e possiamo fare affidamento su questo nei prossimi due giorni. Ci concentreremo sulla massimizzazione del chilometraggio per imparare, piuttosto che sulla ricerca di un punto ottimale con la vettura", ha detto Russell.

Wolff sarà contento di sentire: "Nel complesso, la W15 è più comoda da guidare rispetto alla vettura dell'anno scorso".

Sappiamo che non è la sensazione che conta, ma la velocità, dice Russell, "tuttavia, oggi si trattava di imparare e non di inseguire le prestazioni. In questo test ci stiamo concentrando su noi stessi e solo la prossima settimana vedremo a che punto siamo rispetto agli altri". Poi la nuova stagione di Formula 1 inizierà in Bahrain.

Giovedì, il compagno di squadra di Russell, Hamilton, siederà per la prima volta sulla W15.

Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



Non in azione fino al 22 febbraio:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT