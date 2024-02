George Russell (Mercedes): W15 mais agradável de conduzir

George Russell ficou satisfeito com o primeiro dia do Mercedes W15 nos testes para a nova temporada de Fórmula 1 no Bahrein. A sensação inicial do britânico é correcta.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

George Russell sentou-se no Mercedes W15 durante um total de 122 voltas. O Diretor da Equipa, Toto Wolff, tinha declarado no primeiro dia de testes no Bahrain que a dinâmica e a moral da equipa estavam bem, apesar da mudança definitiva de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Na quarta-feira, coube a Russell levar o W15 para a sua primeira dança. O britânico ficou em décimo segundo lugar com um tempo de 1:34.109 minutos.

"Foi ótimo ver o W15 em ação pela primeira vez hoje. Desde o primeiro momento que sentimos que tínhamos uma boa base", afirmou. Agora é altura da habitual avaliação de dados, anunciou, mas ao mesmo tempo sublinhou que não se trata de resultados.

"Terminámos o dia numa posição bastante boa e podemos aproveitar isso nos próximos dois dias. Vamos concentrar-nos em maximizar a quilometragem para aprender, em vez de perseguir um ponto ideal com o carro", disse Russell.

O que Wolff gostará de ouvir: "No geral, o W15 parece mais confortável de conduzir do que o carro do ano passado."

Sabemos que não é a sensação que conta, mas sim a velocidade, diz Russell, "no entanto, hoje tratou-se de aprender e não de perseguir o desempenho. Estamos a concentrar-nos em nós próprios neste teste e só na próxima semana é que veremos qual é a nossa posição em relação aos outros." Depois, a nova temporada de Fórmula 1 começa no Bahrein.

Na quinta-feira, o companheiro de equipa de Russell, Hamilton, vai sentar-se no W15 pela primeira vez.

Teste no Bahrein 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2.º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)



Só entra em ação a 22 de fevereiro:

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT