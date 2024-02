Max Verstappen (1º): Su nuevo coche es así de bueno

Tras ocho horas de pruebas invernales en 2024, una cosa está clara: no va a ser más fácil para los rivales de Max Verstappen. El holandés de 26 años marcó el mejor tiempo en el primer día de pruebas en el Circuito Internacional de Baréin, el tricampeón del mundo de Fórmula 1 ha completado más vueltas que ningún otro piloto, y RBR ha puesto en marcha un programa de desarrollo para el RB20 que hará temblar a la competencia.

Anthony Davidson, campeón del mundo de coches deportivos en 2014 y especialista en sim fiables en Mercedes-Benz durante muchos años, observó la acción en el circuito de Baréin como experto en GP para sus colegas de Sky en el Reino Unido. El británico observó: "El coche de Max es rápido, pero parece un poco lento. Para mí, eso es señal de que Verstappen conducía con mucha gasolina en el depósito".

En otras palabras: incluso cuando Max Verstappen está al frente, ni siquiera ha empezado a explorar el potencial del RB20. Sobre todo porque los campeones de Milton Keynes decidieron no utilizar neumáticos blandos.



En el primer día de pruebas en Bahréin, el piloto de McLaren Lando Norris apareció ocasionalmente al frente, antes de que Verstappen respondiera aparentemente sin esfuerzo con un nuevo mejor tiempo.



El 54 veces ganador de un GP, Verstappen, dice de su día: "Fue agradable estar de vuelta al volante. Pudimos dar muchas vueltas y probar algunas cosas con el nuevo coche de carreras. Estoy muy satisfecho".



"En las primeras vueltas después del parón invernal, siempre te sorprende un poco lo rápido que es un coche como éste. Hoy me he divertido mucho ahí fuera. El coche responde bien, el equilibrio es excelente. Hemos tenido un buen día, pero también sabemos que esto es sólo un test".



"Creo que este puede ser un coche muy competitivo. Ahora depende de nosotros sacarle el máximo partido. Estoy deseando que empiece la temporada".





Test de Bahréin 21 de febrero

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 vueltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)