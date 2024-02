Max Verstappen (1er) : Sa nouvelle voiture est si bonne

Après huit heures d'essais hivernaux 2024, une chose est claire : les choses ne seront pas plus faciles pour les adversaires de Max Verstappen. Le Néerlandais de 26 ans a réalisé le meilleur temps de la première journée d'essais sur le circuit international de Bahreïn, le triple champion du monde de Formule 1 a parcouru plus de tours que n'importe quel autre pilote, et RBR a mis en place un programme de développement pour la RB20 qui fait frémir la concurrence.

Anthony Davidson, champion du monde des voitures de sport 2014 et spécialiste fiable des simulations chez Mercedes-Benz depuis des années, a observé ce qui se passait le long du circuit de Bahreïn, en tant que spécialiste des GP pour nos collègues de la chaîne britannique Sky. Le Britannique a remarqué : "La voiture de Max est rapide, mais elle semble un peu lente. Pour moi, c'est le signe que Verstappen a roulé avec beaucoup d'essence dans le réservoir".

Autrement dit, même si Max Verstappen se présente en tête, il n'a même pas commencé à explorer le potentiel de la RB20. D'autant plus que les champions de Milton Keynes ont renoncé à utiliser des pneus tendres.



Entre-temps, le pilote McLaren Lando Norris est apparu en tête lors de la première journée d'essais de Bahreïn, puis Verstappen a répondu sans effort apparent par un nouveau meilleur temps.



Verstappen, 54 fois vainqueur de GP, parle de sa journée : "C'était bon de reprendre le volant. Nous avons pu faire beaucoup de tours et essayer déjà quelques choses avec la nouvelle voiture de course. Je suis très content".



"Lors des premiers tours de piste après la pause hivernale, on est toujours un peu surpris de voir à quel point une telle voiture est rapide. Je me suis bien amusé aujourd'hui. La voiture réagit bien, l'équilibre est excellent. Nous avons passé une bonne journée, mais nous savons aussi que ce n'est qu'un test".



"Je pense que cela peut être une voiture très compétitive. C'est maintenant à nous d'en tirer le meilleur parti. Je me réjouis beaucoup de la saison à venir".





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours).

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)