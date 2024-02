Max Verstappen (1°): La sua nuova auto è così buona

Dopo otto ore di test invernali nel 2024, una cosa è chiara: non sarà più facile per gli avversari di Max Verstappen. Il 26enne olandese ha fatto segnare il miglior tempo nella prima giornata di test al Bahrain International Circuit, il tre volte campione del mondo di Formula 1 ha completato più giri di qualsiasi altro pilota e la RBR ha lanciato un programma di sviluppo per la RB20 che farà rabbrividire la concorrenza.

Anthony Davidson, campione del mondo di auto sportive nel 2014 e affidabile specialista di simulazione in Mercedes-Benz per molti anni, ha seguito l'azione sul circuito del Bahrein come esperto di GP per i suoi colleghi di Sky nel Regno Unito. Il britannico ha notato: "La macchina di Max è veloce, ma sembra un po' lenta. Per me, questo è un segno che Verstappen stava guidando con molta benzina nel serbatoio".

In altre parole: anche quando Max Verstappen è in testa, non ha ancora iniziato a esplorare il potenziale della RB20. Tanto più che i campioni di Milton Keynes hanno deciso di non utilizzare pneumatici morbidi.



Nella prima giornata di test in Bahrain, il pilota della McLaren Lando Norris è apparso occasionalmente in testa, prima che Verstappen rispondesse apparentemente senza sforzo con un nuovo miglior tempo.



Il 54 volte vincitore del GP Verstappen ha commentato così la sua giornata: "È stato bello tornare al volante. Abbiamo potuto fare molti giri e provare alcune cose con la nuova macchina da corsa. Sono molto soddisfatto".



"Nei primi giri dopo la pausa invernale, si rimane sempre un po' stupiti di quanto sia veloce una macchina come questa. Oggi mi sono divertito molto. La macchina risponde bene, il bilanciamento è eccellente. Abbiamo avuto una buona giornata, ma sappiamo anche che questo è solo un test".



"Credo che questa possa essere una vettura molto competitiva. Ora sta a noi sfruttarla al meglio. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione".





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)