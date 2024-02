Max Verstappen (1º): O seu novo carro é assim tão bom

O holandês Max Verstappen começou a época de 2024 onde parou no final de 2023 - no topo: o tempo mais rápido no primeiro dia de testes de inverno com o seu novo Red Bull Racing RB20.

Após oito horas de testes de inverno em 2024, uma coisa é certa: não vai ficar mais fácil para os adversários de Max Verstappen. O holandês de 26 anos estabeleceu o tempo mais rápido no primeiro dia de testes no Circuito Internacional do Bahrain, o tricampeão mundial de Fórmula 1 completou mais voltas do que qualquer outro piloto, e a RBR lançou um programa de desenvolvimento para o RB20 que fará a concorrência tremer.

Anthony Davidson, campeão mundial de carros desportivos em 2014 e especialista em simuladores de confiança na Mercedes-Benz durante muitos anos, assistiu à ação no circuito do Bahrein como especialista em GP para os seus colegas da Sky no Reino Unido. O britânico observou: "O carro de Max é rápido, mas parece um pouco lento. Para mim, isso é um sinal de que Verstappen estava a conduzir com muita gasolina no depósito".

Por outras palavras: mesmo quando Max Verstappen está na frente, ainda nem sequer começou a explorar o potencial do RB20. Especialmente porque os campeões de Milton Keynes decidiram não usar pneus macios.



No primeiro dia de testes no Bahrein, o piloto da McLaren, Lando Norris, apareceu ocasionalmente na frente, antes de Verstappen responder, aparentemente sem esforço, com um novo tempo mais rápido.



Verstappen, 54 vezes vencedor de um GP, diz sobre o seu dia: "Foi bom estar de volta ao volante. Conseguimos fazer muitas voltas e experimentar algumas coisas com o novo carro de corrida. Estou muito satisfeito".



"Nas primeiras voltas após a pausa de inverno, ficamos sempre um pouco surpreendidos com a rapidez de um carro como este. Diverti-me muito hoje. O carro responde bem, o equilíbrio é excelente. Tivemos um bom dia, mas também sabemos que isto é apenas um teste."



"Penso que este pode ser um carro muito competitivo. Agora cabe-nos a nós tirar o máximo partido dele. Estou realmente ansioso pela próxima época."





Teste do Bahrein 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2.º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)