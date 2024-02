Ferrari au test de Bahreïn : un optimisme prudent

Le triple champion de Formule 1 Max Verstappen et Red Bull Racing sont dans une classe à part sur le circuit international de Bahreïn : meilleur temps net lors de la première journée d'essais hivernaux.

Derrière, la lutte des poursuivants sera chaude entre la plus ancienne et la plus célèbre des écuries de Grand Prix (Ferrari) et la deuxième plus ancienne et la deuxième plus titrée (McLaren). Il est encore difficile d'évaluer la force de Mercedes et d'Aston Martin.

Ferrari a commencé à travailler avec le Monégasque Charles Leclerc au volant. Le quintuple vainqueur de GP déclare : "Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres, ce qui est élémentaire lors des essais pour apprendre quelque chose sur la voiture. La voiture réagit comme prévu et a confirmé la bonne première impression faite lors des débuts à Fiorano".

Carlos Sainz, double vainqueur de GP, parle de sa première journée d'essais au volant de la nouvelle Ferrari SF-24 : "Le point positif est que nous avons pu travailler sur notre programme complet sans aucun problème. J'ai parcouru plus d'une distance de GP. C'est un bon début".



Le 22 février, c'est à nouveau Leclerc qui roulera en premier (à partir de 8h00, heure européenne, pour quatre heures), Sainz prenant le relais après la pause déjeuner pour rouler à partir de 13h00 (15h00 à Bahreïn).





En piste le 22 février

Red Bull Racing : Sergio Pérez, puis Max Verstappen

Mercedes : Lewis Hamilton

Ferrari : Charles Leclerc, puis Carlos Sainz

McLaren : Oscar Piastri, puis Lando Norris

Aston Martin : Fernando Alonso, puis Lance Stroll

Alpine : Pierre Gasly, puis Esteban Ocon

Williams : Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB) : Yuki Tsunoda, puis Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber : Guanyu Zhou, puis Valtteri Bottas

Haas : Nico Hülkenberg, puis Kevin Magnussen





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)