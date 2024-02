Ferrari ai test in Bahrain: cauto ottimismo

Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno dato il via alla prima giornata di test invernali in Bahrain. L'equilibrio di potenza alle loro spalle lo indica: La Ferrari dovrà almeno lottare con la McLaren.

Il tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno una classe a sé stante sul Bahrain International Circuit: il miglior tempo nella prima giornata di test invernali.

Dietro di loro, sarà una battaglia molto combattuta tra la più antica e famosa scuderia di Gran Premi (Ferrari) e la seconda più antica e di maggior successo (McLaren). È ancora difficile valutare la forza di Mercedes e Aston Martin.

La Ferrari ha iniziato a lavorare con il monegasco Charles Leclerc al volante. Il cinque volte vincitore di un GP ha dichiarato: "Abbiamo percorso molti chilometri, il che è essenziale quando si fanno dei test per imparare qualcosa sulla macchina. La vettura sta rispondendo come ci si aspettava e ha confermato la buona impressione del debutto a Fiorano".

Il due volte vincitore di un GP, Carlos Sainz, ha commentato il suo primo giorno di test con la nuova Ferrari SF-24: "La cosa positiva è che siamo riusciti a svolgere l'intero programma senza problemi. Ho completato più di un GP. È un buon inizio".



Il 22 febbraio Leclerc guiderà di nuovo per primo (dalle 8.00 ora europea, per quattro ore), Sainz subentrerà dopo la pausa pranzo e guiderà dalle 13.00 (le 15.00 in Bahrain).





In azione il 22 febbraio

Red Bull Racing: Sergio Pérez, poi Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, poi Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, poi Lando Norris

Aston Martin: Fernando Alonso, poi Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, poi Esteban Ocon

Williams: Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda, poi Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber: Guanyu Zhou, poi Valtteri Bottas

Haas: Nico Hülkenberg, poi Kevin Magnussen





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)