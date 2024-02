Ferrari no teste do Bahrein: otimismo cauteloso

Max Verstappen e a Red Bull Racing deram o mote no primeiro dia de testes de inverno no Bahrain. O equilíbrio de forças por trás deles indica isso: A Ferrari terá, pelo menos, de lutar contra a McLaren.

O tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen e a Red Bull Racing estão numa classe própria no Circuito Internacional do Bahrein: melhor tempo no primeiro dia de testes de inverno.

Atrás deles, será uma batalha muito disputada entre a mais antiga e mais famosa equipa de corridas de Grande Prémio (Ferrari) e a segunda mais antiga e mais bem sucedida (McLaren). Continua a ser difícil avaliar a força da Mercedes e da Aston Martin.

A Ferrari começou a trabalhar com o monegasco Charles Leclerc ao volante. O cinco vezes vencedor de um GP diz: "Percorremos muitos quilómetros, o que é essencial quando se testa para aprender algo sobre o carro. O carro está a responder como esperado e confirmou a boa primeira impressão da estreia em Fiorano."

Carlos Sainz, duas vezes vencedor de GP, sobre o seu primeiro dia de testes com o novo Ferrari SF-24: "O aspeto positivo é que conseguimos trabalhar em todo o nosso programa sem quaisquer problemas. Completei mais do que uma distância de GP. É um bom começo".



No dia 22 de fevereiro, Leclerc volta a ser o primeiro piloto (a partir das 8h00, hora europeia, durante quatro horas), Sainz assume o comando após a pausa para almoço e conduz a partir das 13h00 (15h00 no Bahrain).





Em ação a 22 de fevereiro

Red Bull Racing: Sergio Pérez, depois Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, depois Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, depois Lando Norris

Aston Martin: Fernando Alonso, depois Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, depois Esteban Ocon

Williams: Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda, depois Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber: Guanyu Zhou, depois Valtteri Bottas

Haas: Nico Hülkenberg, depois Kevin Magnussen





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)