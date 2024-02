La leyenda de las carreras Niki Lauda y el periodista recién llegado

Siempre se me revuelven las tripas cuando se califica de "estrella" a cualquier actor de tercera categoría de la televisión o a un one-hit wonder de esos formatos de reality incalificables. El término estrella se utiliza tan a la ligera que su aroma de exclusividad hace tiempo que se evaporó.

Para mí, una estrella es una persona conocida en todo el mundo porque ha logrado algo realmente extraordinario; llámenme anticuado si quieren. Niki Lauda reunía todas las cualidades de una estrella mundial y luego las subió de nivel. El vienés habría cumplido 75 años el 22 de febrero de 2024, pero por desgracia el destino tenía otros planes. El mundo perdió al tricampeón de Fórmula 1 el 20 de mayo de 2019.

La mayoría de la gente recuerda el aparatoso accidente de Niki Lauda en Nürburgring en 1976, sus tres títulos de campeón del mundo (1975, 1977, 1984), su cambio de Ferrari a Brabham (el gran Enzo le llamó un Judas que se vendió por un salami) y su primera retirada de la Fórmula 1 al típico estilo Lauda: dio media vuelta y se fue. Para decirlo sin rodeos: "Ya no quería conducir en círculos".

La gente recuerda a Lauda, el empresario de la aviación, incluido su momento más oscuro, cuando uno de sus Boeing 767-300ER se estrelló en el oeste de Tailandia. Con su tenacidad característica, Niki demostró que algo inesperado había ocurrido durante el ascenso: se activó el inversor de empuje de un motor. Boeing tuvo que hacer seis cambios en el sistema de inversión del empuje.



Como empresario, Niki Lauda era como el piloto de carreras Lauda: centrado, incluso las cosas desagradables se ponían sobre la mesa sin piedad, con coherencia y desarmante honestidad. Los americanos llaman a estas personas "no bullshit guys". Lauda no tenía que hacer sentir estúpido a nadie; el encanto quedaba rápidamente eclipsado por la franqueza.



Los momentos más desgarradores de la vida de Niki Lauda están bien documentados, tanto los altos como los bajos. Prefiero contar una pequeña historia que dice mucho del carácter del 25 veces ganador del GP.





Asombro, fascinación, incredulidad, nerviosismo

A principios de los años 80, yo era un periodista novato que había vivido sus primeras subidas de montaña de joven en Suiza, lo que encendió mi fiebre por las carreras. Y entonces me encontré en un paddock de Fórmula 1 en una prueba, rodeado de pilotos que sólo había conocido por televisión años antes. No sabía qué sentimiento era más fuerte: asombro, fascinación, incredulidad, nerviosismo.



En los llamados buenos tiempos, no todo era bueno. Pero las cosas eran ciertamente menos complicadas en la Fórmula 1 que hoy. En un test invernal moderno como el de Bahréin, los pilotos sólo suelen acudir a las discusiones de grupo, vigilados con recelo por un delegado de los medios de comunicación. Las conversaciones se graban, las franjas horarias se mantienen al segundo. Apenas hay un conductor que se rebele contra esta incapacitación. La mayoría de los artistas del volante parecen contentos de volver a meterse en el transportador de la carrera una vez terminados estos ejercicios obligatorios.



En aquella época, la cosa era más o menos así: si se rompía un motor o se estropeaba la caja de cambios (dos cosas que ocurrían con más frecuencia entonces), el piloto se encogía de hombros y se quedaba en el muro de boxes, para observar el trabajo de sus adversarios o para charlar con un colega que también tenía un descanso forzoso. Los pilotos eran abiertos, accesibles, normales, ni un obstruccionista mediático a la vista.



Mi gran plan era hablar con Niki Lauda y Alain Prost.



El bicampeón Lauda en su segunda carrera en la Fórmula 1, ahora con McLaren, y el prometedor Prost como piloto de Renault y esperanza de toda Francia. Mientras Alain -claramente no muy ocupado- permanecía de pie alrededor de los boxes, me acerqué cautelosamente y hablé con él.



Me presenté y le pregunté educadamente si tenía cinco o diez minutos para mí. En su inglés nasal, Prost contestó, después de escrutarme de arriba abajo como si hubiera venido a la ópera en escafandra: "Estoy muy ocupado en este momento. Tengo una reunión muy importante con mis técnicos dentro de un momento. ¿Por qué no vuelve más tarde?".



Bien, pensé, evidentemente el señor Prost tiene cosas más importantes que hacer que hablar con un joven periodista al que no conoce, entiendo. Pregunté a McLaren por Niki Lauda, pero nadie parecía saber dónde estaba el austriaco.





Demasiado para Alain Prost

Salí a dar una vuelta y, treinta minutos después, pillé a Prost en su importante reunión: estaba jugando a las cartas con sus colegas bajo el toldo de la caravana Renault (nota: entonces no había autocaravanas). Me decepcionó mucho e hice una pequeña nota mental sobre su carácter.



Poco después vino Niki Lauda. Volví a probar suerte. El vienés respondió: "Bueno, ahora tengo que ir a boxes a comprobar algo en el coche, pero vuelve en treinta minutos".



Me sonaba, pero volví a los veinte minutos, al fin y al cabo soy suizo. Lauda salió de boxes justo a tiempo, me hizo señas con la mano y allí estábamos de nuevo en la caravana, pero no bajo el amarillo de Renault, sino bajo el blanco y rojo de McLaren.



Nos sentamos, alguien de McLaren me ofreció un agua mineral y me quedé asombrado por la paciencia y el detalle con que Niki Lauda respondió a mis preguntas.



Lauda se mostró totalmente abierto, profundo y humorístico, intercalando alguna anécdota de vez en cuando. Lo que deberían haber sido diez minutos se convirtió en una hora. Nunca he olvidado cuánto tiempo le dedicó un campeón del mundo a un joven. Alain Prost, de Renault, enfrente, levanta de vez en cuando la vista de las cartas, ligeramente irritado.



La Fórmula 1 es un mundo en el que la gente suele olvidarse rápidamente. Muchos profesionales deciden que ya no tienen ganas de circos ambulantes, o su límite de tiempo en la tierra expira, insondablemente. Este deporte es un constante bandazo hacia adelante, rara vez hay tiempo para reflexionar.



Pero las estrellas que más brillan nunca se olvidan.



Porque Niki Lauda fue más que una estrella: sigue siendo una leyenda.