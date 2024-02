La légende de la course automobile Niki Lauda et le journaliste débutant

J'ai toujours l'estomac noué quand, à la télévision, on qualifie de "star" n'importe quel acteur de troisième ordre ou un éphémère de ces ineffables formats de téléréalité. Le terme de star est attribué si facilement que son parfum d'exclusivité s'est évaporé depuis longtemps.

Une star, c'est pour moi une personne connue dans le monde entier parce qu'elle a accompli quelque chose de vraiment extraordinaire - traitez-moi de vieux jeu si vous voulez. Niki Lauda avait toutes les qualités d'une star mondiale, pour ensuite en rajouter une couche. Ce 22 février 2024, le Viennois aurait eu 75 ans, mais le destin en a malheureusement décidé autrement. Le monde a perdu le triple champion de Formule 1 le 20 mai 2019.

La plupart des gens se souviennent de l'accident d'incendie de Niki Lauda sur le circuit du Nürburgring en 1976, de ses trois titres de champion du monde (1975, 1977, 1984), de son passage de Ferrari à Brabham (le grand Enzo le traitait de Judas qui se vendait pour un salami), de son premier retrait de la Formule 1 dans un style typiquement Launda : il s'est retourné et est parti. Pour constater, sec comme un os : "Je ne voulais plus tourner en rond".

Les gens se souviennent de Lauda, l'entrepreneur aérien, de son heure la plus noire également, lorsqu'un de ses Boeing 767-300ER s'est écrasé dans l'ouest de la Thaïlande. Avec sa ténacité habituelle, Niki a démontré que quelque chose d'inattendu s'était produit pendant la montée - l'inverseur de poussée d'un moteur s'est activé. Boeing a dû modifier le système d'inversion de poussée sur six points.



En tant qu'entrepreneur, Niki Lauda était comme le pilote de course Lauda : ciblé, même ce qui n'était pas beau était mis sur la table sans pitié, en toute cohérence et avec une honnêteté désarmante. Les Américains appellent ces personnes des "no bullshit guys". Lauda n'avait pas besoin de faire de bêtises, son charme était vite éclipsé par sa franchise.



Les moments les plus déchirants de la vie de Niki Lauda sont bien documentés, les hauts comme les bas. Je préfère raconter une petite histoire qui en dit long sur le caractère de celui qui a remporté 25 GP.





Révérence, fascination, incrédulité, nervosité

Au début des années 1980, j'étais un journaliste débutant qui avait vécu ses premières courses de montagne en Suisse, ce qui avait enflammé ma fièvre de la course. Et puis je me suis retrouvé dans un camp de pilotes de Formule 1 lors d'un test, entouré de ces pilotes que je ne connaissais encore que par la télévision des années auparavant. Je ne savais pas quel sentiment était le plus fort : l'admiration, la fascination, l'incrédulité, la nervosité.



Dans le soi-disant bon vieux temps, tout n'était pas bon. Mais les choses étaient certainement moins compliquées en Formule 1 qu'aujourd'hui. Lors d'un test hivernal moderne comme ces jours-ci à Bahreïn, les pilotes ne se présentent généralement que pour des entretiens de groupe, surveillés avec méfiance par un délégué des médias. Les conversations sont enregistrées, les créneaux horaires sont respectés à la seconde près. Rares sont les pilotes qui s'insurgent contre cette mise sous tutelle. La plupart des artistes du volant semblent heureux de pouvoir retourner se terrer dans le camion de course une fois ces exercices obligatoires terminés.



A l'époque, cela se passait à peu près comme ça : si un moteur venait de péter ou si une boîte de vitesses s'effritait (les deux cas étaient plus fréquents à l'époque), le pilote haussait les épaules et se mettait sur le muret des stands - pour regarder les adversaires travailler ou pour bavarder avec un collègue qui était lui aussi au repos forcé. Les pilotes étaient ouverts, proches, normaux, pas d'empêcheur de tourner en rond pour les médias.



Mon super plan consistait à parler avec Niki Lauda et Alain Prost.



Le double champion Lauda dans sa deuxième carrière en Formule 1, maintenant avec McLaren, et l'ambitieux Prost en tant que pilote Renault et espoir de la France entière. Alors qu'Alain - manifestement pas trop occupé - traînait près du stand, je me suis approché prudemment et je lui ai parlé.



Je me suis présenté et lui ai demandé poliment s'il avait cinq ou dix minutes à me consacrer. Dans son frenchie nasal, Prost me répondit, après m'avoir examiné de haut en bas comme si j'étais venu à l'opéra en scaphandre : "Je suis très occupé en ce moment. J'ai une réunion très importante avec mes techniciens. Repassez donc plus tard".



Bien, me suis-je dit, de toute évidence Monsieur Prost a des choses plus importantes à faire que de parler à un jeune rapporteur qu'il ne connaît pas, je le comprends. J'ai demandé à McLaren où se trouvait Niki Lauda, mais personne ne semblait savoir où était l'Autrichien.





Voilà pour Alain Prost

J'ai fait un tour et, trente minutes plus tard, j'arrivais au coin de la rue quand j'ai surpris Prost en pleine séance importante : il jouait aux cartes avec ses copains sous l'auvent du camping-car Renault (remarquez : pas de motorhomes à l'époque). J'étais très déçu et j'ai fait une petite note intérieure sur le caractère.



Peu après, Niki Lauda est arrivé. J'ai tenté à nouveau ma chance. Réponse du Viennois : "Eh bien, je dois maintenant rentrer au box pour vérifier quelque chose sur la voiture, mais revenez dans trente minutes".



Cela m'a semblé familier, mais je suis revenu au bout de vingt minutes, après tout, je suis suisse. Lauda est sorti des stands à la seconde près, m'a fait signe de venir, et nous voilà de retour au camper, non pas sous le jaune Renault, mais sous le blanc et rouge McLaren.



Nous nous sommes assis, quelqu'un de chez McLaren m'a offert de l'eau minérale et j'ai été impressionné par la patience et l'exhaustivité avec lesquelles Niki Lauda a répondu à mes questions.



Lauda était complètement ouvert, profond, plein d'humour, il glissait de temps en temps une anecdote. Ce qui aurait dû être dix minutes s'est transformé en une heure. Je n'ai jamais oublié le temps qu'un champion du monde consacrait à un jeune homme. En face, Alain Prost, de Renault, lève de temps en temps les yeux des cartes, légèrement irrité.



La Formule 1 est un monde où les gens sont en général vite oubliés. De nombreux professionnels décident qu'ils n'ont plus envie de faire du cirque itinérant, ou leur délai sur terre expire, en toute obscurité. Ce sport est une perpétuelle culbute vers l'avant, il reste rarement du temps pour réfléchir.



Mais les stars les plus brillantes ne seront jamais oubliées.



Car Niki Lauda était plus qu'une star - il reste une légende.