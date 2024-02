La leggenda delle corse Niki Lauda e il giornalista esordiente

Mi si stringe sempre lo stomaco quando ogni attore di terz'ordine della televisione viene etichettato come "star" o come one-hit wonder di questi indicibili reality. Il termine "star" è usato con una tale leggerezza che il suo profumo di esclusività è svanito da tempo.

Per me, una star è una persona che è conosciuta in tutto il mondo perché ha realizzato qualcosa di veramente straordinario - chiamatemi all'antica, se volete. Niki Lauda aveva tutte le qualità di una star globale e poi le ha aumentate di qualche gradino. Il viennese avrebbe compiuto 75 anni il 22 febbraio 2024, ma purtroppo il destino aveva altri piani. Il mondo ha perso il tre volte campione di Formula 1 il 20 maggio 2019.

I più ricordano l'incidente mortale di Niki Lauda al Nürburgring nel 1976, i suoi tre titoli mondiali (1975, 1977, 1984), il suo passaggio dalla Ferrari alla Brabham (il grande Enzo lo definì un Giuda che si vendeva per un salame) e il suo primo ritiro dalla Formula 1 nel tipico stile di Lauda: si girò e se ne andò. Per dirla senza mezzi termini: "Non volevo più guidare in cerchio".

La gente ricorda Lauda, l'imprenditore dell'aviazione, anche nel suo momento più buio, quando uno dei suoi Boeing 767-300ER si schiantò nella Thailandia occidentale. Con la sua caratteristica tenacia, Niki dimostrò che durante la salita era accaduto qualcosa di imprevisto: l'inversione di spinta di un motore si era attivata. La Boeing dovette apportare sei modifiche al sistema di inversione di spinta.



Come imprenditore, Niki Lauda era come il pilota Lauda: concentrato, anche le cose spiacevoli venivano portate sul tavolo senza pietà, con coerenza e disarmante onestà. Gli americani chiamano queste persone "no bullshit guys". Lauda non aveva bisogno di far sentire nessuno stupido; il fascino veniva rapidamente messo in ombra dal candore.



I momenti più toccanti della vita di Niki Lauda sono ben documentati, sia gli alti che i bassi. Preferisco raccontare una piccola storia che dice molto sul carattere del 25 volte vincitore di un GP.





Stupore, fascino, incredulità, nervosismo

All'inizio degli anni Ottanta ero un giornalista alle prime armi che da giovane aveva sperimentato le prime salite in Svizzera, cosa che aveva acceso in me la febbre delle corse. E poi mi trovavo in un paddock di Formula 1 durante un test, circondato da piloti che avevo conosciuto solo in televisione anni prima. Non sapevo quale fosse la sensazione più forte: stupore, fascino, incredulità, nervosismo.



Nei cosiddetti bei tempi andati, non tutto era bello. Ma di certo in Formula 1 le cose erano meno complicate di oggi. In un moderno test invernale come quello di questi giorni in Bahrain, i piloti si presentano di solito solo per le discussioni di gruppo, sorvegliati con sospetto da un delegato dei media. Le conversazioni vengono registrate, le fasce orarie sono ridotte al secondo. Difficilmente un pilota si ribella a questa incapacità. La maggior parte degli artisti del volante sembra essere felice di tornare a strisciare nel trasportatore di gara una volta completati questi esercizi obbligatori.



A quei tempi, le cose andavano più o meno così: se un motore esplodeva o un cambio si sbriciolava (entrambi i casi si verificavano più frequentemente), il pilota scrollava le spalle e si metteva sul muretto dei box per osservare gli avversari al lavoro o per chiacchierare con un collega che aveva una pausa forzata. I piloti erano aperti, avvicinabili, normali, senza alcun ostacolo mediatico in vista.



Il mio grande progetto era quello di parlare con Niki Lauda e Alain Prost.



Il due volte campione Lauda, alla sua seconda carriera in Formula 1, ora con la McLaren, e l'emergente Prost, pilota Renault e speranza dell'intera Francia. Mentre Alain, evidentemente non troppo impegnato, si aggirava nei box, mi sono avvicinato con cautela e gli ho parlato.



Mi sono presentato e gli ho chiesto gentilmente se aveva cinque o dieci minuti per me. Nel suo inglese nasale, Prost mi ha risposto, dopo avermi scrutato da cima a fondo come se fossi venuto all'opera con uno scafandro: "Sono estremamente occupato al momento. Tra poco ho una riunione molto importante con i miei tecnici. Perché non torna più tardi?".



Bene, ho pensato, evidentemente il signor Prost ha cose più importanti da fare che parlare con un giovane giornalista che non conosce, capisco. Chiesi alla McLaren di Niki Lauda, ma nessuno sembrava sapere dove fosse l'austriaco.





Alla faccia di Alain Prost

Faccio una passeggiata e, trenta minuti dopo, giro l'angolo quando becco Prost nel suo incontro importante: sta giocando a carte con i suoi amici sotto il tendone del camper Renault (nota: all'epoca non c'erano camper). Rimasi molto deluso e feci una piccola nota mentale sul suo carattere.



Poco dopo arrivò Niki Lauda. Tentai di nuovo la fortuna. Il viennese rispose: "Beh, ora devo andare ai box per controllare una cosa sulla macchina, ma torni tra trenta minuti".



Mi suonava familiare, ma sono tornato dopo venti minuti, dopotutto sono svizzero. Lauda uscì puntualmente dai box, mi fece cenno di avvicinarmi ed eccoci di nuovo al camper, ma non sotto il giallo Renault, bensì sotto il bianco e rosso McLaren.



Ci sedemmo, qualcuno della McLaren mi offrì un'acqua minerale e rimasi sbalordito dalla pazienza e dai dettagli con cui Niki Lauda rispose alle mie domande.



Lauda è stato completamente aperto, profondo e spiritoso, intervallando ogni tanto un aneddoto. Quelli che avrebbero dovuto essere dieci minuti sono diventati un'ora. Non ho mai dimenticato quanto tempo un campione del mondo abbia dedicato a un giovane uomo. Alain Prost della Renault, di fronte, ogni tanto alza lo sguardo dalle carte, leggermente irritato.



La Formula 1 è un mondo in cui le persone vengono solitamente dimenticate in fretta. Molti professionisti decidono di non essere più in vena di circhi itineranti, oppure il loro limite di tempo sulla terra scade, insondabilmente. Questo sport è una continua corsa in avanti, raramente c'è tempo per riflettere.



Ma le stelle che brillano di più non vengono mai dimenticate.



Perché Niki Lauda è stato più di una stella: rimane una leggenda.