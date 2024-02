A lenda do automobilismo Niki Lauda e o jornalista recém-chegado

Fico sempre com o estômago apertado quando qualquer ator de terceira categoria da televisão é rotulado de "estrela" ou de "one-hit wonder" destes formatos de realidade indescritível. O termo "estrela" é utilizado de forma tão ligeira que o seu cheiro de exclusividade há muito que se evaporou.

Para mim, uma estrela é uma pessoa que é conhecida em todo o mundo porque alcançou algo verdadeiramente extraordinário - chamem-me antiquado, se quiserem. Niki Lauda tinha todas as qualidades de uma estrela mundial e, depois, elevou-as a um nível superior. O vienense teria completado 75 anos a 22 de fevereiro de 2024, mas infelizmente o destino tinha outros planos. O mundo perdeu o tricampeão de Fórmula 1 a 20 de maio de 2019.

A maior parte das pessoas recorda o acidente de Niki Lauda em Nürburgring em 1976, os seus três títulos de campeão do mundo (1975, 1977, 1984), a sua mudança da Ferrari para a Brabham (o grande Enzo chamou-lhe um Judas que se vendeu por um salame) e a sua primeira retirada da Fórmula 1 ao estilo típico de Lauda: deu meia volta e foi-se embora. Para ser franco: "Já não queria andar em círculos".

As pessoas recordam Lauda, o empresário da aviação, incluindo o seu momento mais negro, quando um dos seus Boeing 767-300ER se despenhou no oeste da Tailândia. Com a tenacidade que lhe é caraterística, Niki provou que algo inesperado aconteceu durante a subida - o inversor de propulsão de um motor activou-se. A Boeing teve de efetuar seis alterações ao sistema de inversão do impulso.



Como empresário, Niki Lauda era como o piloto de corridas Lauda: concentrado, mesmo as coisas desagradáveis eram postas na mesa de forma impiedosa, consistente e desarmantemente honesta. Os americanos chamam a estas pessoas "no bullshit guys". Lauda não precisava de fazer ninguém sentir-se estúpido; o charme era rapidamente ofuscado pela franqueza.



Os momentos mais dolorosos da vida de Niki Lauda estão bem documentados, tanto os altos como os baixos. Prefiro contar uma pequena história que diz muito sobre o carácter do vencedor de 25 GPs.





Admiração, fascínio, descrença, nervosismo

No início dos anos 80, eu era um jornalista inexperiente que tinha experimentado as suas primeiras subidas de colina quando era jovem na Suíça, o que despertou a minha febre pelas corridas. E depois estava num paddock de Fórmula 1, num teste, rodeado de pilotos que só conhecia da televisão, anos antes. Não sabia qual era o sentimento mais forte - admiração, fascínio, descrença, nervosismo.



Nos chamados bons velhos tempos, nem tudo era bom. Mas as coisas eram certamente menos complicadas na Fórmula 1 do que são atualmente. Num teste de inverno moderno, como o que se realiza atualmente no Bahrein, os pilotos normalmente só aparecem para as discussões de grupo, vigiados de forma suspeita por um delegado dos media. As conversas são gravadas, os intervalos de tempo são mantidos ao segundo. Não há praticamente nenhum condutor que se revolte contra esta incapacidade. A maior parte dos artistas do volante parece contentar-se em rastejar de volta para o transportador de corridas, uma vez terminados estes exercícios obrigatórios.



Antigamente, era mais ou menos assim: se um motor rebentasse ou uma caixa de velocidades se avariasse (ambos os casos eram mais frequentes), o piloto encolhia os ombros e ficava no muro das boxes - para observar os seus adversários a trabalhar ou para conversar com um colega que também tinha uma pausa forçada. Os pilotos eram abertos, acessíveis, normais, sem um único obstáculo à vista dos media.



O meu grande plano era falar com Niki Lauda e Alain Prost.



O bicampeão Lauda na sua segunda carreira na Fórmula 1, agora com a McLaren, e o emergente Prost como piloto da Renault e a esperança de toda a França. Enquanto Alain - claramente não muito ocupado - estava nas boxes, aproximei-me cautelosamente e falei com ele.



Apresento-me e pergunto educadamente quando é que ele tem cinco ou dez minutos para mim. No seu francês nasalado, Prost respondeu, depois de me examinar de alto a baixo como se eu tivesse ido à ópera com um fato de mergulho: "Estou extremamente ocupado neste momento. Tenho uma reunião muito importante com os meus técnicos dentro de momentos. Porque é que não volta mais tarde?"



Ótimo, pensei eu, é óbvio que o Sr. Prost tem coisas mais importantes para fazer do que falar com um jovem jornalista que não conhece, compreendo. Perguntei à McLaren sobre Niki Lauda, mas ninguém parecia saber onde estava o austríaco.





Lá se foi Alain Prost

Fui dar um passeio e trinta minutos depois apanhei Prost na sua reunião importante: estava a jogar às cartas com os amigos debaixo do toldo da caravana da Renault (nota: naquela altura não havia autocaravanas). Fiquei muito desiludido e fiz uma pequena nota mental sobre o seu carácter.



Pouco depois, apareceu Niki Lauda. Voltei a tentar a minha sorte. O vienense respondeu: "Bem, agora tenho de ir às boxes para verificar uma coisa no carro, mas volte daqui a trinta minutos".



Pareceu-me familiar, mas voltei ao fim de vinte minutos, afinal sou suíço. Lauda saiu das boxes mesmo a tempo, acenou-me e lá estávamos nós de volta à caravana, mas não sob o amarelo da Renault, mas sob o branco e vermelho da McLaren.



Sentámo-nos, alguém da McLaren ofereceu-me uma água mineral e fiquei impressionado com a paciência e o detalhe com que Niki Lauda respondeu às minhas perguntas.



Lauda foi totalmente aberto, profundo e bem-humorado, intercalando uma anedota de vez em quando. O que deveria ter sido dez minutos transformou-se numa hora. Nunca mais me esqueci do tempo que um campeão do mundo dedicou a um jovem. Alain Prost, da Renault, em frente, olha de vez em quando para as cartas, ligeiramente irritado.



A Fórmula 1 é um mundo em que as pessoas são rapidamente esquecidas. Muitos profissionais decidem que já não lhes apetece fazer circos ambulantes, ou o seu tempo limite na terra expira, insondavelmente. Este desporto é um constante movimento para a frente, raramente há tempo para refletir.



Mas as estrelas que mais brilham nunca são esquecidas.



Porque Niki Lauda foi mais do que uma estrela - continua a ser uma lenda.