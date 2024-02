La consolidation ? Aston Martin et Alonso en veulent plus

Aston Martin a bien débuté les essais de Formule 1 à Bahreïn. Fernando Alonso a pris place dans la voiture pour le début de la matinée, avant d'être relayé par son coéquipier Lance Stroll.

"Tout s'est bien passé et Fernando était très content de la façon dont les choses se sont déroulées", a déclaré Krack. Alonso a effectué 77 tours lors de la première journée d'essais à Sakhir, signant ainsi le meilleur temps de la matinée et se classant finalement huitième. Stroll a effectué 53 tours et a réalisé le sixième temps le plus rapide.

"Il est important d'avoir un bon feeling au départ, de pouvoir faire de nombreux tours sans faire de grosses erreurs et que tout fonctionne comme prévu", a déclaré Krack : "Nous avons pu suivre le programme sans problème. Nous avons des pièces à tester aujourd'hui et les autres jours. Nous faisons déjà les premiers pas", a ajouté le chef d'équipe.

Lors de la conférence de presse, on a également demandé à Krack si 2024 serait une année de consolidation pour Aston Martin. Ce terme ne lui disait rien du tout.

"Consolidation ? Nous voulons plus de progrès, plus de points, plus de podiums, la première victoire, mais je ne pense pas qu'il y ait une consolidation en Formule 1. Notre structure évolue de manière dynamique, on regarde comment on peut tout améliorer, chaque minute, ce n'est pas le bon mot en Formule 1, vraiment", a déclaré Krack.

Alonso, qui a terminé quatrième au classement général l'an dernier avec 206 points et est monté huit fois sur le podium, est "confiant" dans les progrès réalisés. "Sinon, je n'aurais pas pu dormir ces deux derniers mois. Nous avons fait beaucoup d'essais et de changements pour comprendre les problèmes et la direction et les chemins que nous devons prendre avec la voiture cette année".

On veut améliorer certains points faibles que l'on a vus lors du développement de la voiture l'année dernière, a déclaré Alonso. Il espère que l'équipe a surtout tiré les leçons de la partie de la saison où elle s'était engagée dans la mauvaise direction avec le développement de la voiture.

"Espérons que nous avons tiré les connaissances et les leçons des difficultés de l'année dernière pour la voiture 24 et que nous verrons le résultat. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant cet hiver, peut-être pas aussi grand que l'année dernière, parce que l'année dernière, la base de départ était très mauvaise. Et cette année, la base de départ était déjà très forte l'année dernière".

En piste le 22 février

Red Bull Racing : Sergio Pérez, puis Max Verstappen

Mercedes : Lewis Hamilton

Ferrari : Charles Leclerc, puis Carlos Sainz

McLaren : Oscar Piastri, puis Lando Norris

Aston Martin : Fernando Alonso, puis Lance Stroll

Alpine : Pierre Gasly, puis Esteban Ocon

Williams : Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB) : Yuki Tsunoda, puis Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber : Guanyu Zhou, puis Valtteri Bottas

Haas : Nico Hülkenberg, puis Kevin Magnussen





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)