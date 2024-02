Consolidamento? Aston Martin e Alonso vogliono di più

L'Aston Martin ha iniziato bene i test di Formula 1 in Bahrain. Fernando Alonso è stato in macchina per la sessione mattutina prima di essere sostituito dal suo compagno di squadra Lance Stroll.

"Tutto è andato bene e Fernando era molto contento di come è andata", ha detto Krack. Alonso ha completato 77 giri nel primo giorno di test a Sakhir, facendo registrare il tempo più veloce della mattina e concludendo all'ottavo posto. Stroll ha completato 53 giri e ha ottenuto il sesto tempo.

"È importante avere un buon feeling alla partenza, poter percorrere molti giri senza commettere grossi errori e che tutto funzioni come previsto", ha dichiarato Krack: "Siamo riusciti a completare il programma senza problemi. Abbiamo parti da testare oggi e nei giorni successivi. Stiamo già facendo i primi passi", ha detto il capo squadra.

Durante la conferenza stampa, a Krack è stato anche chiesto se il 2024 sarà un anno di consolidamento per Aston Martin. Non è riuscito a capire il termine.

"Consolidamento? Vogliamo più progressi, più punti, più podi, la prima vittoria, ma non credo che in Formula 1 ci sia un consolidamento. La nostra struttura si sta sviluppando in modo dinamico, si guarda a come migliorare tutto, ogni minuto, ma non è la parola giusta in Formula 1", ha detto Krack.

Alonso, che l'anno scorso è arrivato quarto in classifica generale con 206 punti ed è salito sul podio otto volte, è "fiducioso" che le cose stiano andando avanti. "Altrimenti non sarei riuscito a dormire negli ultimi due mesi. Abbiamo provato molte cose e fatto molti cambiamenti per capire i problemi e la direzione e le strade che dobbiamo prendere con la macchina quest'anno".

Secondo Alonso, l'obiettivo è quello di migliorare alcuni dei punti deboli riscontrati durante lo sviluppo della vettura lo scorso anno. Spera che la squadra abbia imparato dalla parte della stagione in cui è andata nella direzione sbagliata con lo sviluppo della vettura.

"Speriamo di aver fatto tesoro delle conoscenze e delle lezioni apprese dalle difficoltà dello scorso anno per la vettura 24 e vedremo i risultati. Credo che quest'inverno abbiamo fatto un buon passo avanti, forse non così grande come l'anno scorso, perché l'anno scorso la base di partenza era molto scarsa. Quest'anno, invece, la base di partenza era già molto forte l'anno scorso".

In azione il 22 febbraio

Red Bull Racing: Sergio Pérez, poi Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, poi Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, poi Lando Norris

Aston Martin: Fernando Alonso, poi Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, poi Esteban Ocon

Williams: Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda, poi Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber: Guanyu Zhou, poi Valtteri Bottas

Haas: Nico Hülkenberg, poi Kevin Magnussen





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)