Consolidação? Aston Martin e Alonso querem mais

A Aston Martin teve um bom começo nos testes de Fórmula 1 no Bahrein. Fernando Alonso esteve no carro durante a sessão da manhã antes de ser substituído pelo seu companheiro de equipa Lance Stroll.

"Tudo correu bem e Fernando ficou muito feliz com a forma como correu", disse Krack. Alonso completou 77 voltas no primeiro dia de testes em Sakhir, estabelecendo o tempo mais rápido da manhã e terminando em oitavo lugar. Stroll completou 53 voltas e fez o sexto melhor tempo.

"É importante ter uma boa sensação no início, poder fazer muitas voltas sem cometer grandes erros e que tudo funcione como planeado", disse Krack: "Conseguimos completar o programa sem quaisquer problemas. Temos peças para testar hoje e nos restantes dias. Já estamos a dar os primeiros passos", afirmou o chefe de equipa.

Durante a conferência de imprensa, Krack foi também questionado sobre se 2024 seria um ano de consolidação para a Aston Martin. Ele não se identificou com o termo.

"Consolidação? Queremos mais progresso, mais pontos, mais pódios, a primeira vitória, mas não acho que haja consolidação na Fórmula 1. A nossa estrutura está a desenvolver-se dinamicamente, procuramos melhorar tudo, a cada minuto, mas essa não é a palavra certa na Fórmula 1, na verdade", disse Krack.

Alonso, que terminou em quarto lugar na classificação geral no ano passado com 206 pontos e subiu ao pódio oito vezes, está "confiante" de que as coisas estão a avançar. "Caso contrário, eu não teria conseguido dormir nos últimos dois meses. Tentamos muitas coisas e fizemos muitas mudanças para entender os problemas e a direção e os caminhos que precisamos tomar com o carro este ano."

De acordo com Alonso, o objetivo é melhorar alguns dos pontos fracos que foram vistos durante o desenvolvimento do carro no ano passado. Ele espera que a equipa tenha aprendido com a parte da temporada em que foi na direção errada com o desenvolvimento do carro.

"Espero que tenhamos aproveitado o conhecimento e as lições aprendidas com as dificuldades do ano passado para o carro 24 e veremos o resultado. Penso que demos um bom passo em frente este inverno, talvez não tão grande como no ano passado, porque no ano passado a base de partida era muito fraca. E este ano, a base de partida já era muito forte no ano passado."

Em ação a 22 de fevereiro

Red Bull Racing: Sergio Pérez, depois Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, depois Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, depois Lando Norris

Aston Martin: Fernando Alonso, depois Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, depois Esteban Ocon

Williams: Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda, depois Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber: Guanyu Zhou, depois Valtteri Bottas

Haas: Nico Hülkenberg, depois Kevin Magnussen





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)