Wolff sul talento Antonelli: attenzione alla pressione!

La Mercedes sta cercando il successore di Lewis Hamilton. Tuttavia, dato che il problema non si porrà fino al 2025, il boss della scuderia Toto Wolff sta prendendo tempo per prendere una decisione.

Toto Wolff ha recentemente alimentato le speculazioni. Il capo del team Mercedes ha spiegato che potrebbero anche fare "qualcosa di audace" nella scelta del successore di Lewis Hamilton. Non ha voluto "escludere nessuno in nessun momento".

Per questo motivo, il junior della Mercedes Andrea Kimi Antonelli è stato rapidamente sorteggiato per il posto che si renderà vacante nel 2025. A Wolff è stato chiesto specificamente dell'italiano durante i test in Bahrein.

"Non vediamo l'ora di vedere come cresce come giovane e come progredisce nella serie. Ma voglio anche togliergli un po' di pressione", ha sottolineato Wolff.

E naturalmente ha fatto riferimento alla sua età. "Ha 17 anni, ha appena compiuto 17 anni, ha vinto tutto quello che c'era da vincere nella sua stagione da esordiente e credo che diventerà un pilota di grande, grande successo in Formula 1".

Nel 2022 è passato alla Formula 4 per la sua prima stagione completa, in cui ha vinto sia l'ADAC Formula 4 Germany che la Formula 4 italiana con la Prema Racing. All'inizio del 2023, ha vinto il titolo del Campionato regionale di Formula Medio Oriente, seguito dal Campionato europeo di Formula Regionale.

Tuttavia, il giovane Antonelli non ha ancora iniziato la sua stagione di Formula 2 in modo corretto. "Hanno avuto un test difficile nei primi giorni in Bahrain, e vedremo come si svilupperà", ha spiegato Wolff.

È importante notare che Antonelli sta saltando la Formula 3. "È per questo motivo che voglio che la Formula 2 sia un'auto di lusso. "Per questo voglio aspettare le prime gare, che si accavalleranno con la Formula 1. Ci sono molti piloti molto bravi e non è detto che non ci sia un'altra occasione. Ci sono molti piloti molto bravi in Formula 1 che sono disponibili anche per il prossimo anno, e tutto questo sarà preso in considerazione quando si tratterà di decidere la formazione dei piloti per il prossimo anno, ma questo non accadrà presto".

In azione il 22 febbraio

Red Bull Racing: Sergio Pérez, poi Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, poi Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, poi Lando Norris

Aston Martin: Fernando Alonso, poi Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, poi Esteban Ocon

Williams: Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda, poi Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber: Guanyu Zhou, poi Valtteri Bottas

Haas: Nico Hülkenberg, poi Kevin Magnussen





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)