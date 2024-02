Wolff sobre o grande talento Antonelli: Cuidado com a pressão!

A Mercedes está à procura do sucessor de Lewis Hamilton. No entanto, uma vez que não se trata de uma questão até 2025, o chefe de equipa Toto Wolff está a tomar uma decisão com calma.

Toto Wolff alimentou recentemente a especulação. O chefe de equipa da Mercedes explicou que também poderia fazer "algo ousado" ao escolher o sucessor de Lewis Hamilton. Ele não quis "excluir ninguém em nenhum momento".

É por isso que Andrea Kimi Antonelli, júnior da Mercedes, foi rapidamente selecionado para o lugar que ficará vago em 2025. Wolff foi especificamente questionado sobre o italiano durante os testes no Bahrein.

"Estamos ansiosos por ver como ele cresce como jovem e progride na série. Mas também quero aliviar um pouco a pressão sobre ele", enfatizou Wolff.

E, claro, referiu-se à sua idade. "Ele tem 17 anos, acabou de fazer 17 anos, ganhou tudo o que havia para ganhar na sua época de estreia e penso que vai ser um piloto muito, muito bem sucedido na Fórmula 1".

Em 2022, mudou para a Fórmula 4 para a sua primeira época completa, na qual venceu a Fórmula 4 ADAC Alemanha e a Fórmula 4 Italiana com a Prema Racing. No início de 2023, conquistou o título do Campeonato Regional de Fórmula do Médio Oriente, seguido do Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

No entanto, o jovem Antonelli ainda nem sequer começou corretamente a sua temporada de Fórmula 2. "Eles tiveram um teste difícil nos primeiros dias no Bahrein, e veremos como isso se desenvolve", explicou Wolff.

É importante notar que Antonelli não está a participar na Fórmula 3. "É por isso que quero esperar pelas primeiras corridas, que vão coincidir com a Fórmula 1. Há muitos pilotos muito bons na Fórmula 1 que também estão disponíveis para o próximo ano, e tudo isso será levado em conta quando se trata de decidir a formação de pilotos para o próximo ano, mas isso não vai acontecer tão cedo."

Em ação a 22 de fevereiro

Red Bull Racing: Sergio Pérez, depois Max Verstappen

Mercedes: Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, depois Carlos Sainz

McLaren: Oscar Piastri, depois Lando Norris

Aston Martin: Fernando Alonso, depois Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, depois Esteban Ocon

Williams: Logan Sargeant

Racing Bulls (Visa Cash App RB): Yuki Tsunoda, depois Daniel Ricciardo

Stake F1 Sauber: Guanyu Zhou, depois Valtteri Bottas

Haas: Nico Hülkenberg, depois Kevin Magnussen





Teste do Bahrain, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)