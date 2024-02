Tests de Bahreïn, jour 2 : Leclerc devant, feu chez Pérez

La vieille règle de base de la course reste valable : pour finir premier, il faut d'abord terminer. Lors de la première journée d'essais hivernaux sur le circuit international de Bahreïn, la nouvelle Red Bull Racing RB20-Honda RBPT s'est révélée être la voiture la plus rapide, sous la conduite du champion Max Verstappen.

Le deuxième jour, le Mexicain Sergio Pérez s'est installé dans la voiture, ou plutôt a dû en sortir aussitôt. En effet, le deuxième du championnat du monde 2023 a ramené sa RB20 au stand avec un frein en feu à l'avant droit, après quoi les mécaniciens assidus de RBR se sont mis au travail. Le sextuple vainqueur de GP a perdu plus de trente minutes de temps de conduite.

Au début de la deuxième journée, de nombreuses voitures sont revenues avec de volumineux râteaux de mesure et des voitures souillées de FloViz, découvrez ici les objectifs des écuries.



Quelle sera la vitesse de la Formule 1 en 2024 ? Le champion du monde des voitures de sport Anthony Davidson, aujourd'hui expert en GP pour nos collègues britanniques de Sky : "Je dirais que sur le circuit international de Bahreïn, c'est facilement une demi-seconde de moins qu'il y a un an. Et nous n'en sommes qu'au début du travail".



Charles Leclerc a laissé une première trace de son passage au volant de la Ferrari, mais avec un temps de 1:31,822 min, soit une bonne demi-seconde de moins que le champion du monde Max Verstappen le 21 février. Ensuite, les Italiens ont placé du lest différemment sur le plancher de la voiture afin d'évaluer l'impact sur le comportement de la nouvelle Ferrari.



Les Racing Bulls (officiellement Visa Cash App RB) et Williams ont expérimenté différents réglages de l'aile avant. Le pilote Williams Logan Sargeant a fait un tête-à-queue monumental mercredi, mais l'Américain a réussi à arrêter sa monoplace à temps pour éviter le contact avec la glissière de sécurité.



Sargeant sera au volant de la Williams toute la journée du 22 février, ce qui signifie que le Floridien aura terminé ses essais à Bahreïn ce soir. Le 23 février, c'est le thaïlandais Alex Albon qui sera au volant de la Williams.



Cette matinée d'essais à Bahreïn durera dix minutes de plus - la FIA veut encore effectuer un test de voiture de sécurité à la fin des quatre premières heures. Comme d'habitude, c'est l'Allemand Bernd Mayländer qui est au volant de l'Aston Martin au look zébré.



La stabilité des voitures est remarquable. Le 21 février, l'ensemble du peloton a parcouru plus de 21 distances de GP (plus de 1200 tours), l'équipe Haas a été la plus assidue avec 148 tours, Williams en queue de peloton n'a réalisé que 61 tours.



Fernando Alonso a essayé différentes versions d'aileron arrière avec l'Aston Martin AMR24.



Ce matin, Alpine s'est d'abord concentrée sur les essais d'endurance avec beaucoup de carburant à bord et des pneus Pirelli durs. Pierre Gasly a du pain sur la planche avec une voiture aux réactions lentes.



Lewis Hamilton a commencé à travailler avec la Mercedes W15 sur le circuit international de Bahreïn, mais les temps au tour n'ont pas encore fait bondir les fans de leur siège. La voiture ne se comporte pas aussi bien que celles de Red Bull Racing ou d'Aston Martin. Chez Mercedes aussi, des essais sont en cours avec deux versions de l'aileron arrière.





Test de Bahreïn 22 février, situation après deux heures

1. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31,750 (29 tours)

2. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,328 (23)

3. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32,578 (30)

4. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,053 (19)

5. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,715 (33)

6. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33,804 (24)

7. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:34,222 (27)

8. Nico Hülkenberg (All), Haas VF-24-Ferrari, 1:37,534 (21)

9. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38,706 (23)

10e Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:40,323 (15)





Test de Bahreïn 21 février

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31,344 min (142 tours)

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32,484 (72)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32,584 (69)

4. Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32,599 (51)

5. Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32,805 (60)

6. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,007 (53)

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33,247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33,385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33,658 (57)

10. Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33,871 (62)

11. Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33,882 (21)

12. George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34,109 (121)

13. Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34,136 (64)

14. Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34,431 (68)

15. Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34,587 (40)

16. Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34,677 (60)

17. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,692 (66)

18. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35,906 (81)