Test in Bahrain, giorno 2: Leclerc in testa, Pérez in fiamme

La vecchia regola delle corse è ancora valida: se vuoi arrivare primo, devi arrivare primo. Nel primo giorno di test invernali al Bahrain International Circuit, la nuova Red Bull Racing RB20-Honda RBPT si è dimostrata la vettura più veloce, guidata dal campione Max Verstappen.

Nella seconda giornata, il messicano Sergio Pérez si è seduto in macchina, o meglio: è dovuto scendere subito. Il vicecampione del mondo 2023 ha riportato la sua RB20 ai box con il freno anteriore destro in fiamme, e i solerti meccanici della RBR si sono messi al lavoro. Il sei volte vincitore del GP ha perso più di trenta minuti di guida.

Numerose vetture sono tornate all'inizio della seconda giornata con voluminosi rastrelli di misurazione e corridori ricoperti di FloViz; rileggete qui quali sono gli obiettivi delle scuderie.



Quanto sarà veloce la Formula 1 nel 2024? Il campione del mondo di auto sportive Anthony Davidson, ora esperto di GP per i nostri colleghi britannici di Sky: "Direi mezzo secondo più veloce di un anno fa al Bahrain International Circuit. E siamo solo all'inizio del lavoro".



Charles Leclerc ha depositato una prima traccia di profumo sulla Ferrari, ma con 1:31.822 minuti era ben mezzo secondo più lento del campione del mondo Max Verstappen il 21 febbraio. Gli italiani hanno quindi posizionato una zavorra sul pavimento della vettura per vedere che effetto avrebbe avuto sulla maneggevolezza della nuova Ferrari.



Le Racing Bulls (ufficialmente Visa Cash App RB) e le Williams hanno sperimentato diverse impostazioni dell'ala anteriore. Il pilota della Williams Logan Sargeant è stato protagonista di un monumentale testacoda mercoledì, ma lo statunitense è riuscito a recuperare il suo pilota in tempo per evitare il contatto con il guard rail.



Sargeant sarà a bordo della Williams per l'intera giornata del 22 febbraio, quindi il floridiano avrà completato il suo lavoro di test in Bahrain questa sera. Il 23 febbraio sarà la volta del thailandese-britannico Alex Albon.



Tra l'altro, questa mattina i test in Bahrain dureranno dieci minuti in più - la FIA vuole effettuare un test con la safety car alla fine delle prime quattro ore. Come sempre, il tedesco Bernd Mayländer è al volante della Aston Martin zebrata.



La stabilità delle vetture è notevole. Il 21 febbraio, l'intero schieramento ha percorso oltre 21 distanze di GP (più di 1200 giri), il team Haas è stato il più impegnato con 148 giri, mentre la Williams è arrivata ultima con soli 61 giri.



Fernando Alonso ha provato diverse versioni di ala posteriore con l'Aston Martin AMR24.



Alpine si è inizialmente concentrata sui giri di durata questa mattina con molto carburante a bordo e con pneumatici Pirelli duri. Pierre Gasly ha avuto il suo bel da fare con una vettura che reagisce con lentezza.



Lewis Hamilton ha iniziato il suo lavoro con la Mercedes W15 sul Bahrain International Circuit, e i tempi sul giro non hanno ancora fatto alzare i tifosi dalla sedia. La vettura non è all'altezza dei piloti della Red Bull Racing o dell'Aston Martin. La Mercedes sta inoltre sperimentando due versioni dell'ala posteriore.





Test in Bahrein 22 febbraio, classifica dopo due ore

1° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (29 giri)

2° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (23)

3° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4° Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (19)

5° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (33)

6° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (24)

7° Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:34.222 (27)

8° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (21)

9° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (23)

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:40.323 (15)





Test in Bahrain 21 febbraio

1° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 giri)

2° Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3° Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4° Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5° Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6° Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7° Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9° Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10° Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11° Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12° George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13° Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14° Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15° Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16° Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17° Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18° Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)