Teste do Bahrain, dia 2: Leclerc na frente, Pérez em chamas

A velha regra das corridas ainda se aplica: se queres terminar em primeiro, tens de terminar em primeiro. No primeiro dia de testes de inverno no Circuito Internacional do Bahrain, o novo Red Bull Racing RB20-Honda RBPT provou ser o carro mais rápido, conduzido pelo campeão Max Verstappen.

No segundo dia, o mexicano Sergio Pérez sentou-se no carro, ou melhor: teve de sair de imediato. O vice-campeão do mundo de 2023 levou o seu RB20 de volta às boxes com o travão dianteiro direito a arder, e foi aí que os esforçados mecânicos da RBR começaram a trabalhar. O seis vezes vencedor do GP perdeu mais de trinta minutos de tempo de condução.

Muitos carros regressaram no início do segundo dia com volumosos raquetes de medição e corredores cobertos com FloViz. Leia novamente aqui o que as equipas de corrida pretendem aqui.



Quão rápida será a Fórmula 1 em 2024? O campeão do mundo de carros desportivos Anthony Davidson, agora especialista em GP para os nossos colegas britânicos da Sky: "Diria que meio segundo mais rápido do que há um ano no Circuito Internacional do Bahrain. E estamos apenas no início do trabalho".



Charles Leclerc depositou uma primeira marca de cheiro no Ferrari, mas com 1:31.822 minutos foi um bom meio segundo mais lento do que o campeão mundial Max Verstappen a 21 de fevereiro. Os italianos colocaram então lastro no chão do carro para ver o efeito que isso teria no comportamento do novo Ferrari.



A Racing Bulls (oficialmente Visa Cash App RB) e a Williams fizeram experiências com diferentes configurações da asa dianteira. O piloto da Williams, Logan Sargeant, teve uma volta monumental na quarta-feira, mas o norte-americano conseguiu apanhar o seu carro a tempo de evitar o contacto com o rail de proteção.



Sargeant vai estar no Williams durante todo o dia de 22 de fevereiro, pelo que o floridiano terá terminado o seu trabalho de testes no Bahrain esta noite. No dia 23 de fevereiro, o tailandês-britânico Alex Albon estará no Williams.



A propósito, esta manhã de testes no Bahrain vai durar mais dez minutos - a FIA quer efetuar um teste com safety car no final das primeiras quatro horas. Como de costume, o alemão Bernd Mayländer está ao volante do Aston Martin com aspeto de zebra.



A estabilidade dos carros é notável. A 21 de fevereiro, toda a equipa percorreu mais de 21 distâncias de GP (mais de 1200 voltas), a equipa Haas foi a mais trabalhadora com 148 voltas, enquanto a Williams ficou em último lugar com apenas 61 voltas.



Fernando Alonso experimentou várias versões de asa traseira com o Aston Martin AMR24.



A Alpine concentrou-se inicialmente nas corridas de resistência desta manhã, com bastante combustível a bordo e com pneus Pirelli duros. Pierre Gasly tem as mãos cheias com o carro de reação lenta.



Lewis Hamilton começou o seu trabalho com o Mercedes W15 no Circuito Internacional do Bahrain e os tempos por volta ainda não tiraram os fãs dos seus lugares. O carro não é tão bom quanto os pilotos da Red Bull Racing ou da Aston Martin. A Mercedes também está a testar duas versões da asa traseira.





Teste do Bahrain, 22 de fevereiro, classificação após duas horas

1º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (29 voltas)

2º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (23)

3º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (19)

5º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (33)

6º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (24)

7º Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:34.222 (27)

8º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (21)

9º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (23)

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:40.323 (15)





Teste do Bahrein, 21 de fevereiro

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 voltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (EUA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)