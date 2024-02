Bandeira vermelha no Bahrein: problemas com a drenagem de novo!

Interrupção forçada no Circuito Internacional do Bahrein: O controlo da corrida assinalou os testes de Fórmula 1 com bandeira vermelha depois de Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) terem perdido peças de carbono ao passarem sobre a grelha de drenagem ao longo da berma na aproximação à curva 10.

#Enquanto a Ferrari e a Mercedes estão a inspecionar os seus carros, está a decorrer uma inspeção ao local do incidente com o Diretor de Corrida da Fórmula 1, Niels Wittich. O relógio continua a contar sem piedade.

De acordo com as primeiras conclusões, uma grelha de drenagem de água no exterior da berma soltou-se da sua fixação. Todos os drenos ao longo da pista estão agora a ser verificados e estão a ser procuradas formas de reparar o dreno danificado na curva 11.

Tampas de esgoto e drenagem: problemas recorrentes

Os leitores do SPEEDWEEK.com recordar-se-ão: Após pouco menos de dez minutos da primeira sessão de treinos no novo Circuito 2023 de Las Vegas Strip, estava tudo acabado - o Ferrari de Carlos Sainz parou depois de um forte embate. Afinal, a estrutura de betão de uma tampa de válvula de água partiu-se e danificou o carro de Sainz. A Alpine também registou danos no carro de Esteban Ocon.



A FIA cancelou a sessão de treinos e todas as tampas do circuito de mais de seis quilómetros tiveram de ser verificadas e reparadas, se necessário. A primeira sessão de treinos não pôde ser concluída, a segunda teve lugar com um atraso considerável, um fiasco.

Tampa de válvula de água, drenagem, tampa de esgoto? Esperem um minuto, havia qualquer coisa! É verdade - a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Azerbaijão de 2019 em Baku também teve de ser cancelada após o acidente de George Russell. As tampas de esgoto soltas continuam a ser um perigo mortal no desporto automóvel.



Depois de George Russell ter passado por cima de uma tampa de esgoto solta e o seu Williams ter ficado gravemente danificado, a primeira sessão de treinos livres para o GP do Azerbaijão não pôde ser retomada.



Já nessa altura, os especialistas foram em massa para fixar as tampas de esgoto. Parece simples, mas não é - existem 320 tampas de esgoto deste género no circuito da cidade de Baku, por exemplo!



Não é assim tão invulgar na Fórmula 1 que as tampas de esgoto se tornem um perigo mortal. Algo semelhante aconteceu no Mónaco em 2018. Apenas uma coisa poderia parar os pilotos da Red Bull Racing no treino de quinta-feira em Monte Carlo - uma tampa de esgoto. Max Verstappen estava numa volta extremamente rápida quando a bandeira vermelha foi mostrada na segunda sessão de treinos livres. Na verdade, houve um problema com uma tampa de esgoto na saída da Praça do Casino em direção a Mirabeau.



O antigo diretor da corrida, Charlie Whiting (falecido em março de 2019), foi para o local. Do nada, apareceu uma carrinha com equipamento de soldadura e pessoal especializado. Os monegascos são extremamente competentes nestes casos, pois não era a primeira vez que se registavam problemas com tampas de esgotos.



No primeiro dia de treinos no Mónaco, em 2016, o Mercedes de Nico Rosberg levantou uma tampa de esgoto da sua fixação, que posteriormente atingiu o McLaren-Honda de Jenson Button. Após o incidente, foi adquirida uma tampa de substituição que foi novamente apertada com um maçarico de soldadura. Em princípio, todas as tampas de esgoto são especialmente soldadas ou fixadas antes de um fim de semana de corrida no circuito de rua. No entanto, isto não foi obviamente suficiente para a tampa em questão.



Mas porque não? Como se veio a verificar: Tinha-se formado uma fenda no painel de 25 por 25 centímetros. Quando os carros de corrida de Fórmula 1 passaram repetidamente por cima dela, a cobertura partiu-se - apesar de ter sido soldada em quatro pontos. A propósito, trata-se de uma placa sólida e não de uma grelha; a grelha está localizada atrás dela. A placa é normalmente aberta para inspecionar a drenagem.



Os comissários da FIA pediram então aos organizadores da corrida que verificassem novamente todas as tampas de esgoto. Esta verificação foi efectuada na quinta-feira ao fim da tarde e durante a noite. Uma inspeção semelhante foi realizada após o incidente de 2018.



Em 2010, Rubens Barrichello teve um forte acidente no topo do casino. Como se verificou mais tarde, o brasileiro aparentemente cortou o pneu numa tampa de esgoto. Os técnicos da Williams acreditam que o pneu dianteiro do piloto sugou a tampa na altura, o que danificou o pneu traseiro. O pneu rebentou na volta 31 e a 260 km/h "Rubinho" era apenas um passageiro.



Mas não foi só no Mónaco que houve problemas, também no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Um curioso acidente na Malásia em 2017 levou a segunda sessão de treinos livres a um fim prematuro - e um carro da Haas bastante danificado. Romain Grosjean foi vítima de uma tampa de esgoto solta que fez explodir o seu pneu traseiro direito.



Em Baku 2016, uma tampa de esgoto soltou-se nas boxes quando o então piloto da Williams, Valtteri Bottas, conduziu um pouco perto do muro das boxes. A tampa foi atirada para a pista, mas felizmente o fragmento de metal não atingiu ninguém.



O homem de Genebra teve um golpe de sorte e não sofreu ferimentos no acidente. Os organizadores da corrida na Malásia pagaram os prejuízos de cerca de 750 000 dólares. Estão cobertos por um seguro para estes casos.



Em 2005, o antigo piloto da McLaren, Juan Pablo Montoya, passou por cima de uma tampa de esgoto em Xangai, que se tinha levantado como uma cobra zangada. A parte inferior da carroçaria e o radiador ficaram danificados.



Em 1990, o espanhol Jesus Pareja passou por cima de uma tampa de esgoto solta durante a corrida do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos no Circuito Gilles Villeneuve, o depósito de gasolina do seu Porsche 962 foi aberto e o carro de corrida do Grupo C começou a arder. Felizmente, Pareja conseguiu sair do seu carro a tempo.