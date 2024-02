Hamilton ignorado por Mercedes, ¿por tanto a Ferrari?

¿Firmó Lewis Hamilton con Ferrari porque en Mercedes no le hacían caso? Hace casi un año, el piloto más laureado de la Fórmula 1 declaró a BBC Radio 5: "Hubo ciertas cosas que dije al equipo en 2022. Hablé de los fallos del coche del año pasado. He conducido muchos coches en mi vida, sé lo que necesita un coche de carreras. Y lo que no necesita".

"Se trata de responsabilidad. Se trata de que alguien se levante y diga: '¿Lo sabéis? No te hemos escuchado. No estamos donde queremos estar, y tenemos mucho trabajo por hacer'".

La cuestión continuó en relación con la posición de los asientos. Hamilton en rueda de prensa: "No sé cuántos aficionados se han dado cuenta. Pero en Mercedes nos sentamos más cerca de las ruedas delanteras que los pilotos de otros coches de carreras. Para mi gusto, esta posición de asiento está demasiado lejos del eje delantero. Cuando conduces, parece que estás sentado sobre las ruedas delanteras. Y esa es una de las peores sensaciones en un coche de carreras".



"Esta posición cambia todo el comportamiento del coche y la percepción del conductor de cómo se mueve el coche en detalle. Y el manejo del coche se vuelve mucho más impredecible que cuando te sientas más atrás, más cerca del centro del coche. Tengo que admitir que me cuesta mucho".

"La posición del asiento es algo que definitivamente tengo que cambiar en el futuro. En su momento, los ingenieros me dijeron: 'Esta es la solución adecuada para este coche'. Pero si hubiera sabido cómo me sentiría después, nunca habría aceptado".



En la sexta temporada del exitoso documental "Drive to Survive" (en línea el 23 de febrero), el 103 veces ganador de un GP dice: "En 2022, me quejé al equipo y dije lo que debíamos cambiar. Si no, no saldríamos del bache. Dije: '¡Por favor, hagan algo! Pero recuerdo que recibí la respuesta: 'Ya sabemos lo que hacemos, te equivocas'".



"Fue un momento interesante. Para mí fue como: Muy bien, entonces me retiraré un poco, no quiero pisar a nadie. Y entonces empezó la temporada 2023, y estábamos hablando del mismo tema, y ahora de repente fue como: 'Oh, quizás tenías razón entonces después de todo'."



"Quería volver a ganar carreras en 2023. Y entonces me senté en el nuevo coche y era como la hermana maliciosa del modelo de 2022. Ya ni siquiera sé qué se siente al ganar. Hay que llevarlo con dignidad, pero hemos ido en la dirección equivocada".



En una escena de Mónaco, Hamilton dice a sus compañeros de equipo en el documental de Netflix: "La parte débil del coche es la trasera. El alerón es tan grande como una puerta de granero, crea mucha resistencia. Y fue lo mismo el año pasado y el anterior".





Prueba de Bahréin del 22 de febrero, clasificación después de tres horas

1º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:31.750 (36 vueltas)

2º Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.328 (35)

3º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:32.578 (30)

4º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:32.879 (20)

5º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.053 (31)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W15, 1:33.225 (39)

7º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.715 (38)

8º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:33.804 (33)

9º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:37.534 (31)

10º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:38.706 (40)





Prueba de Bahréin 21 de febrero

1º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB20-Honda RBPT, 1:31.344 min (142 vueltas)

2º Lando Norris (GB), McLaren MCL38-Mercedes, 1:32.484 (72)

3º Carlos Sainz (E), Ferrari SF-24, 1:32.584 (69)

4º Daniel Ricciardo (AUS), VCARB 01-Honda RBPT, 1:32.599 (51)

5º Pierre Gasly (F), Alpine A524-Renault, 1:32.805 (60)

6º Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.007 (53)

7º Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-24, 1:33.247 (64)

8º Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR24-Mercedes, 1:33.385 (77)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL38-Mercedes, 1:33.658 (57)

10º Guanyu Zhou (RCH), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:33.871 (62)

11º Logan Sargeant (USA), Williams FW46-Mercedes, 1:33.882 (21)

12º George Russell (GB), Mercedes W15, 1:34.109 (121)

13º Yuki Tsunoda (J), VCARB 01-Honda RBPT, 1:34.136 (64)

14º Valtteri Bottas (FIN), Kick-Sauber C44-Ferrari, 1:34.431 (68)

15º Alex Albon (T), Williams FW46-Mercedes, 1:34.587 (40)

16º Esteban Ocon (F), Alpine A524-Renault, 1:34.677 (60)

17º Kevin Magnussen (DK), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.692 (66)

18º Nico Hülkenberg (D), Haas VF-24-Ferrari, 1:35.906 (81)